Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: SEGA

SEGA und RGG Studio veröffentlichen heute Like a Dragon: Ishin! Das Samurai-Epos ist als Spin-off der beliebten Yakuza (Like a Dragon) -Reihe angelegt und verspricht eine aberwitzige Zeitreise.

Bei Like a Dragon: Ishin! Handelt es sich um ein historisches Adventure, das euch in das Kyoto der 1860er-Jahe verschlägt. Ihr schlüpft in die Rolle des Sakamoto Ryoma und begebt euch in die Stadt, um den Mörder eures Vaters zu finden. Doch damit nicht genug. Ihr müsst auch eure eigene Unschuld beweisen und eure Ehre wiederherstellen. Eure Taten werden das Ende der Samurai einläuten und die Zukunft Japans für immer verändern.

Like a Dragon: Ishin! ergänzt den 2014 exklusiv in Japan erschienenen Vorgänger mit Lokalisierung, brandneuen Inhalten, hochwertig überarbeiteter Grafik und verbesserten Funktionen für moderne Plattformen in der Unreal Engine 4.

Darüber hinaus erwarten euch verschiedene Kampfstile, mit denen ihr in den Straßen Kyotos ordentlich Prügel austeilen könnt. Damit einhergehend könnt ihr Soldatenkarten sammeln und deren Stufe erhöhen, um damit vorübergehende Power-ups oder Spezialfähigkeiten wie neue Angriffe oder Werte-Boosts zu erhalten. Stargäste wie Wrestling-Ikone Kenny Omega, Schauspieler Rahul Kohli und viele mehr haben über diese Karten Gastauftritte im Spiel. Alle Soldatenkarten dieser Gastauftritte sind weltweit auf allen Plattformen als kostenlose Inhalte zum Herunterladen verfügbar.

Die Digital Standard Edition von Like a Dragon: Ishin! ist für 59,99 € erhältlich, während ihr die Digital Deluxe Edition für 69,99 € käuflich erwerben könnt. Zu dieser findet ihr weitere Infos auf der offiziellen Website. Wie urkomisch diese Samurai-Story wird, verraten wir euch in den folgenden Meldungen.