Am gestrigen Abend fand eine neue Ausgabe des PlayStation State of Play statt. Zum Ende des Showcase gab es auch eindrucksvolle Szenen zu Suicide Squad: Kill the Justice League zu sehen. Damit einhergehend gaben Warner Bros. Games und Rocksteady Studios das neue Release-Datum des Games bekannt.

Das neue Gameplay-Material von Suicide Squad: Kill the Justice League lässt die vier ProtagonistInnen Harley Quinn, King Shark, Deadshot und Captain Boomerang allein gegen die Welt antreten. Schließlich haben sie es nicht nur mit den Horden des Superman-Schurken Brainiac zutun. Auch die Justice League selbst ist mit den parasitären Aliens infiziert und muss nun um jeden Preis gestoppt werden.

Um sich gegen diese zahlreichen Feinde zur Wehr setzen zu können, besitzen die vier Helden individuelle Skillsets. Da euch das Game jederzeit zwischen den Figuren wechseln lässt, könnt ihr mit den unterschiedlichen Fähigkeiten experimentieren.

Neben einer umfangreichen Kampagne wird Suicide Squad: Kill the Justice League regelmäßig um saisonale Updates erweitert. Diese werden kostenlos verfügbar sein und neben neuen, spielbaren Figuren auch neue Missionen beinhalten. Darüber hinaus wird es auch einen Battle Pass geben, der allerdings nur aus kosmetischen Items bestehen wird, um SpielerInnen mehr Individualisierungsfreiraum zu geben.

Justice League: Kill the Suicide Squad könnt ihr allein oder mit bis zu drei weiteren Personen spielen. Das chaotische Action Adventure soll am 26. Mai für PC, PlayStation 5und Xbox Series X|S erscheinen. Weiteren Koop-Spaß findet ihr in Sons of the Forest.