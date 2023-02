Please enable JavaScript play-rounded-fill



Das vorletzte Kapitel der Saga um Licht und Dunkelheit startet bald. Am vergangenen Freitag hat Bungie den Launch-Trailer zu Destiny 2: Lightfall veröffentlicht, der den Countdown zum morgigen Release eingeläutet hat.

Im Sommer letzten Jahres hatte Bungie die kommende, ganzjährige Erweiterung von Destiny 2 enthüllt. In Lightfall tritt der lang im Verborgenen agierende Zeuge ins Licht und stellt Calus, den ehemaligen Imperator der Kabale, als seinen neunen Schüler vor. Das Ziel des gefährlichen Duos ist der Neptun und seine Hauptstadt Neomuna. Die EntwicklerInnen erklären zu den kommenden Gefechten mehr in dem kürzlich veröffentlichten ViDoc.

Hüter stürzen sich in dieser futuristischen Metropole in aufregende Kämpfe und setzen sich mit dem neuen Dunkelheitsfokus Strang auseinander. Dieser erlaubt nicht nur eine neue Art der Fortbewegung innerhalb der Stadt. Der neue Fokus eröffnet auch neue Kampfmöglichkeiten. Wir geben einen Überblick zum Strang in der folgenden Meldung.

Neben dem ganzjährigen Ereignis Lighfall startet Destiny 2 auch in die Saison des Widerstands. Wie Bungie erklärt, werden in dieser Saison verschiedene in-Game-Verbesserungen vorgenommen, die zum Beispiel das Währungssystem aufräumen. Dazu findet ihr alles Wichtige in dem entsprechenden Blogbeitrag.

Bungie veröffentlicht morgen Destiny 2: Lightfall und die neue Saison auf allen verfügbaren Plattformen. Alle wichtigen Infos zum Thema findet ihr in unserer Übersicht.