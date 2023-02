Please enable JavaScript play-rounded-fill



Vor wenigen Stunden hat FromSoftware offiziell den kommenden DLC von Elden Ring angekündigt. Allerdings behält der Entwickler viele Infos für sich.

Schon seit längerer Zeit spekulieren Fans über einen kommenden DLC zu Elden Ring. Heute, ein Jahr nach Release, hat FromSoftware endlich ausgepackt. Die kommende Erweiterung nennt sich Shadow of the Erdtree und soll für alle verfügbaren Plattformen erscheinen.

Zur Zeit befindet sich das gewaltige Update allerdings noch in der Entwicklung, weshalb man wohl ein Release-Datum noch für sich behalten möchte. Auch über die genauen Inhalte ist man nicht näher eingegangen. Stattdessen hat FromSoftware ein Bild auf den Sozialen Medien geteilt.

Sobald FromSoftware weitere Details zu Elden Ring und Shadow of the Erdtree bekannt gibt, werden wir euch darüber informieren. Bis dahin findet ihr weitere Nachrichten zum Thema in unserer Übersicht.

Lust auf mehr Souls-like Action? Dann schaut doch bei unseren Meldungen zu Lies of P vorbei. Das düstere Adventure soll im August diesen Jahres erscheinen.