Wer auf der Suche nach guten Angeboten ist, kommt in dieser Woche auf Steam und dem Epic Games Store auf seine Kosten. Die Plattenformen bieten aktuell je einen beliebten Titel kostenlos an.

Beginnen wir in der chronologisch korrekten Reihenfolge. MMO-Fans können sich noch bis zum 9. März Black Desert Online kostenlos auf Steam herunterladen. Mit diesem Angebot zelebriert Entwickler Pearl Abyss das siebenjährige Bestehen des RPGs. Ob ihr bereits zu den 20 Millionen Fans gehört oder frisch dazu kommt: ab sofort heißt euch auch der neue Frühlingsserver willkommen. Hier könnt ihr nicht nur schneller leveln sondern auch nach einem besonderen Fisch angeln. Der Quastenflosser kann gegen verschiedene, saisonale Fortschrittsgegenstände eingetauscht werden, darunter den Traumkristall des Ausgleichs. Weitere Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Website.

Der Epic Games Store lässt euch in vom 9. März bis zum 16. März kostenlos in das hübsche Adventure Call of the Sea eintauchen. In diesem Rätselgame schlüpft ihr in die Rolle von Norah, die in den 1930ern eigentlich eine glückliche Ehe mit ihrem Gatten Harry ist. Dieser gilt allerdings seit einiger Zeit vermisst. Also reist ihr zu seinem letzten bekannten Aufenthaltsort in den Südpazifik und begebt euch dort auf ein rätselhaftes Abenteuer, in dem auch einige Geheimnisse über Norah selbst gelüftet werden.

Bei Call of the Sea handelt es sich um den Debüt-Titel von Entwickler Out of the Blue Games. Das Studio arbeitet gerade an dem in den 1970ern angesiedelten Game American Arcadia. Dazu findet ihr ihr auf der offiziellen Website alles Wichtige heraus.

Wir wünschen euch viel Spaß mit den beiden Deals!