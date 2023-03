Please enable JavaScript play-rounded-fill



In der letzten Woche fand eine neue Ausgabe von Nacon Connect statt. In diesem Livestream zeigte der Publisher neue Inhalte zu verschiedenen Games. Im Artikel gehen wir auf das neue Material zu RoboCop: Rogue City und Gangs of Sherwood ein.

Freche Sprüche & actionreiches Gameplay in Gangs of Sherwood

Appeal Studios verlagert die epische Geschichte um Robin Hood in eine futuristische Dystopie und fügt dem ganzen noch eine ordentliche Ladung Fantasy hinzu. In Gangs of Sherwood führt allein oder im Vierer-Koop die Rebellion mit Robin, Marian, Bruder Tuck und Little John an. Jede der vier spielbaren Figuren ist mit individuellen Combat-Skills ausgestattet, sodass SpielerInnen nach ihren eigenen Präferenzen wählen können.

Das düstere Setting wird mit frechen Sprüchen aufgepeppt und verleiht euch so den gewissen Charme, den wir mit Robin Hood assoziieren. Im Herbst erscheint das Game für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das neue Gameplay-Material findet ihr ganz oben.

Der Sheriff von Nottingham Quelle: Nacon

Schießwütige Kirminelle in RoboCop: Rogue City

Mit RoboCop: Rogue City nimmt sich Teyon den altbekannten Actionhelden an die Brust. Die Stadt Detroit wird von einer erneuten Verbrechenswelle überrollt und verwandelt die Straßen in ein gefährliches Pflaster. In diesem Chaos müssen wir als Robo-Polizist hart durchgreifen. Durch die im Helden verbaute Technologie ist er nicht nur superstark. Er ist auch in der Lage besonders schnelle Schüsse abzufeuern und so seinen GegnerInnen das Handwerk zu legen.

Das Adventure soll im weiteren Jahresverlauf für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Eine Übersicht zu allen Ankündigungen der Nacon Connect 2023 findet ihr im Xbox Wire. In einer weiteren Meldung zum Showcase zeigen wir euch neues Gameplay-Material zu Lord of the Rings: Gollum.