Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Horrorfans und BesitzerInnen von PlayStation VR2 können sich heute auf eine neue Horrorerfahrung freuen. Denn im Laufe des Tages erscheint The Dark Pictures: Switchback VR. Die bisher veröffentlichten Reviews geben allerdings ein durchwachsenes Bild zu dem Game.

Eine Zugreise wird zur Achterbahnfahrt des Todes, yay! Willkommen zu The Dark Pictures: Switchback VR, der schaurigen Zusammenfassung aller Ereignisse der ersten Staffel der Dark Pictures Anthology.

An einem düsteren Oktoberabend steigt ihr in den Zug, um eure Schwester zu besuchen. Doch plötzlich gibt es ein Unglück und ihr findet euch in einer Art Gruselbahn wieder, wo ihr auf die Dämonin Belial trefft. Diese entführt euch nun auf dieser Achterbahnfahrt von einem Albtraum in den nächsten. Ihr Ziel ist es, euch so zur Verzweiflung zu bringen, dass ihr das Leben aufgebt und mit ihr in die Hölle geht. Ob ihr das gelingen wird?

Im Grunde genommen handelt es sich bei The Dark Pictures: Switchback VR um einen Rail-Shooter, der euch gegen verschiedene Feinde der Dark Pictures Anthology kämpfen lässt, während ihr gleichzeitig altvertraute Orte wieder erlebt.

Durch Funktionen wie das Eyetracking-Feature des PS VR2-Systems sollt ihr ein noch nicht dagewesenes Horrorerlebnis genießen können.

Erste Kritiken zu Switchback VR

Auf Metacritic gibt es bereits erste Bewertungen zu The Dark Pictures: Switchback VR. Diese fallen allerdings recht durchwachsen aus. Zwar wird im Großen und Ganzen das Horrorerlebnis gelobt, doch werden die angepriesenen Features nicht völlig ausgereizt. Gleichzeitig scheint es einige technische Probleme zu geben, die den Spielspaß zusätzlich einschränken.

Gleichzeitig wird kritisiert, dass der Titel seinem Dark Pictures-Namen keine Ehre macht. Die Entscheidungen scheinen keinen Einfluss zu haben und der Kurator erzielt nicht mehr den gleichen Effekt wie in den vorigen Teilen.

The Dark Pictures: Switchback VR erscheint heute für knapp 40 Euro exklusiv auf dem PS VR2-System. Weitere Games für die neue VR2-Version zeigen wir euch hier.