Der Gaming-Gigant Nintendo ist seit über 100 Jahren im Geschäft und weiß seitdem seine Fans nicht nur zu begeistern, sondern auch zu vernetzen. Dieser Aufgabe hat sich auch das Team des BIG-N-Club e.V. verschrieben. Wie die Begeisterung zum Gaming sie zusammengebracht hat und wie der Club seine Mitglieder über den DACH-Raum hinaus miteinander vernetzt, hat uns Gründer, Vorstand und Chefredakteur Patrick im Interview verraten.

Das Logo in Schwarz, zur Verfügung gestellt von Patrick

Es ist Freitagnachmittag, Patrick Ernemann winkt mir vom heimischen Gaming-Zimmer aus dem baden-württembergischen Ilvesheim in die Kamera. Er sitzt entspannt auf seinem schwarzen Sofa, um ihn herum befinden sich zahlreiche Nintendo-Artikel in sämtlichen Formen und Farben. Von Figuren und Plüschtieren über verschiedene Konsolengenerationen und Spiele – Patrick scheint all das zu besitzen, was ein Nintendo-Fan braucht. Stolz trägt er sein rotes Club-T-Shirt und wir beginnen einen langen Plausch über die Liebe zum Gaming und wie eine solche Begeisterung einfach ansteckend ist.



Wenn eine Tür zugeht…Die Gründung des BIG-N-Clubs

Der Familienvater ist seit seinem dritten Lebensjahr eingefleischter Nintendo-Fan und hat diese Begeisterung sogar in einem Buch verewigt. Wie viele andere war auch er ein großer Anhänger des Club Nintendo und dementsprechend niedergeschlagen, als das Magazin 2002 seine letzte Ausgabe herausgebracht hatte.

Lange hatte er darüber nachgedacht selbst in dem Bereich aktiv zu werden, bis er schließlich im April 2022 seinen Mut zusammengenommen und den BIG-N-Club e.V. offiziell angemeldet hatte. Neben ihm gehören seine Ehefrau und sechs enge Freunde zu den Gründungsmitgliedern. Mittlerweile besteht das Redaktionsteam aus über 20 Köpfen, das in ganz Deutschland verteilt sitzt und fleißig in die Tasten haut.



Bilder der Gründungssitzung, zur Verfügung gestellt von Patrick



