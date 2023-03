Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Gearbox Publishing

Gearbox Publishing hat am Wochenende einen Gameplay-Overview-Trailer zu Have a Nice Death veröffentlicht. Dieser zeigt alle wichtigen Gameplay-Features, bevor das Roguelike demnächst den Early Access verlässt.

Seit Anfang diesen Monats befindet sich Have a Nice Death im Steam Early Access. Übermorgen verlässt das Game von Magic Design Studios diesen Status und lässt euch das Jenseits ordentlich aufräumen!

In diesem 2D-Rogulelike schlüpft ihr in die Rolle vom Tod selbst, dem CEO von Death Inc. Als der Papierkram zum Verwalten der Seelen Überhand nimmt, erschafft er die Seelensammler, die ihn bei der Arbeit unterstützen sollen. Doch diese zeigen sich nach einiger Zeit ziemlich ungehorsam, weshalb es nun zu eurer Aufgabe wird, in den sieben Abteilungen des Jenseits mal ordentlich aufzuräumen. Ist diese Arbeit getan, könnt ihr euch endlich euren wohlverdienten Urlaub gönnen.

Wer den Plagegeistern von Have a Nice Death zu Leibe rücken will, kann sich den umfangreichen Arsenals bedienen, das sich aus 70 verfügbaren Waffen und Zaubern zusammensetzt. Scheitert ihr auf einer Etage, erhaltet ihr in der anschließenden Leistungsbewertung Goldbarren, mit denen ihr euch Verbesserungen für eure Ausrüstung zulegen könnt.

Damit beim wiederholten Prügeln durch die sieben Abteilungen des Jenseits keine Langeweile aufkommt, sind die jeweiligen Level prozedural generiert. So erwarten euch bei jedem Versuch neue Umgebungen, die für ein abwechslungsreiches Gameplay sorgen.

Have a Nice Death möchte mit seinen verschiedenen Gameplay-Modi sowohl blutige Anfänger als auch erfahrene Todbringer abholen. Deshalb gibt es neben der Standardschwierigkeit „Bevorstehender Zusammenbruch“ auch den anfängerfreundlichen Modus „Selbsterfüllung“. Hinzu kommen 15 Zusammenbruch-Modi, mit denen ihr euch selbst herausfordern und so zum ultimativen CEO werden könnt.

Am 22. März erscheint Have a Nice Death für PC und die Nintendo Switch. Mehr actionreiches Gameplay bekommt ihr in dem neusten Trailer zu RoboCop: Rogue City zu Gesicht.