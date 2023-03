Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ende letzter Woche hatte Bloober Team ein elfminütiges Gameplay-Video zu Layers of Fear veröffentlicht. In diesem sehen wir sowohl Szenerien der neuen Location als auch altbekannte.

Mit der Reihe Layers of Fear hat sich das polnische Entwicklerstudio Bloober Team einen Namen gemacht. Wie groß die Fangemeinde mittlerweile geworden ist, zeigt der kürzlich veröffentlichte Finanzbericht des letzten Jahres. Aus diesem geht hervor, dass sich die Reihe über 12 Millionen Mal verkauft hat. Ein Erfolg, auf dem sich ein letzten Mal aufbauen lassen lässt.

Im Juni diesen Jahres soll der krönende Abschluss der Reihe erscheinen und die losen Handlungsstränge des ersten und zweiten Teils zusammenführen. Wie das aussieht, zeigt der elfminütige Walkthrough.

Layers of Fear (also Teil 3) führt die Autorin als neue Protagonistin ein. Als Siegerin eines Schreibwettbewerbs hat sie den Aufenthalt in einem Leuchtturm gewonnen, wo sie sich ganz auf Schreiben konzentrieren kann. Doch schnell stellt sich heraus, dass es an diesem Ort nicht mit rechten Dingen zugeht.

Der Walkthrough zeigt bereits durch ein Gemälde eine Verbindung zum ersten Teil, der die tragische Geschichte des Malers beleuchtet. Diese wird ebenfalls in dem DLC The Final Note aufgegriffen.

Weitere Infos zu Layers of Fear und Bloober Team findet ihr in den entsprechenden Übersichten.