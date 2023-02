Please enable JavaScript play-rounded-fill



Plural oder kein Plural – das ist hier die Frage! Im letzten Jahr hatte Bloober Team Layers of Fears angekündigt – die Krönung der Reihe, welche die Handlungsstränge von Teil 1 und 2 miteinander verknüpfen soll. In einem frisch veröffentlichten Trailer grenzte der Entwickler den Release-Zeitraum ein – und änderte prompt den Namen. Die Zusammenfassung der Reihe trägt nun den Namen Layers of Fear (2023).

Bloober Team hat sich im Laufe der Jahre mit der schaurigen Horrorreihe Layers of Fear einen Namen gemacht. Diese zeichnet sich vor allem durch ihr atmosphärisches Grauen und der Auseinandersetzung mit dem in einer Person schlummernden Wahnsinn aus. Im Juni setzt das polnische Entwicklerstudio dieser Reihe eine krönende Zusammenfassung auf.

Layers of Fear (2023) enthält neben dem ersten und zweiten Teil der Reihe auch den DLC Inheritance sowie den neuen DLC The Final Note, welcher die Geschichte des ersten Teils aus der Sicht der Mutter erzählt. Darüber hinaus enthält die Edition das neuste Kapitel The Writer, welches alle Handlungsstränge zusammenführen soll.

Layers of Fear (2023) soll alle Kapitel der Reihe nahtlos miteinander verknüpfen und so die Geschichte von drei Künstlern erzählen (der Maler, der Schauspieler und der Autor), deren Leidenschaft sich in eine düstere Obsession verwandelt hat. Durch die Anwendung der Unreal Engine 5, Raytracing, HDR, 4K und dem Lumen-System könnt ihr diese Horrorreihe in noch nie dagewesener Schönheit erleben.

Darüber hinaus erwarten euch in dieser Edition neue Mechaniken, die ebenfalls für eine tadellose Verknüpfung der Ereignisse sorgen sollen. Abgerundet wird diese altbekannte und dennoch neue Horrorerfahrung mit Rätseln, spannungsgeladener Erkundung und immersivem Storytelling.

Im folgenden Beitrag zeigen wir euch den zur Gamescom veröffentlichten Trailer von Layers of Fear(s). In einem zusätzlichen Beitrag findet ihr außerdem die Ankündigung der Edition. Das Horror-Game soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.