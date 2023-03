Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend veröffentlichten Gearbox Publishing und Magic Design Studios Have a Nice Death. Das 2D-Roguelike ist ab sofort für PC und Nintendo Switch erhältlich.

Ein zum Sterben drolliges Spiel erwartet euch ab sofort im Nintendo eShop und auf Steam. In Have a Nice Death schlüpft ihr in die Rolle des Sensenmanns höchstpersönlich. Nachdem die Abteilungsleiter der Death Inc. eure Anweisungen missachtet und viel zu viele Seelen in die Unterwelt verfrachtet haben, liegt es an euch wieder für Ordnung zu sorgen.

Besucht die sieben Abteilungen der Plagegeister und stellt euch ihnen, um die Unterwelt auf ein Neues zu strukturieren, damit ihr in den wohlverdienten Urlaub gehen könnt.

Die sieben Abteilungsleiter eurer Unterweltorganisation sind vielleicht Chaoten, doch sind sie auch ziemlich mächtig. Deshalb ist es gut möglich, dass ihr mehrere Anläufe brauchen werdet, um die Plagegeister in den schnellen Hack’n’Slash-Kämpfen zu besiegen. Zum Glück sind die Abteilungen von Have a Nice Death prozedural generiert, sodass ihr bei wiederholten Anläufen immer auf neue Umgebungen stößt.

Hinzu kommt ein Arsenal aus 70 Waffen und Zaubern, die ihr finden und aufleveln könnt. So schaltet ihr neue Kombos frei, mit denen ihr euren Gegnern auf die Pelle rücken könnt.

Der erfolgreiche Early Access auf Steam zeigt, dass Have a Nice Death für einige vergnügliche sowie herausfordernde Stunden sorgen wird. In einem weiteren Beitrag könnt ihr euch mit Hilfe eines weiteren Trailers einen Überblick zu diesem drolligen Roguelike verschaffen.