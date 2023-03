Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Capcom

18 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals erscheint heute das Resident Evil 4 Remake. Die Veröffentlichung feiert Capcom mit dem neuen Launch-Trailer.

Sechs Jahre nach den Ereignissen in Raccoon City findet sich Leon S. Kenny als Agent des US-Präsidenten in einer neuen Mission wieder: Ashley, die Tochter des Präsidenten ist verschwunden. Diese kann Leon in einem europäischen Dorf aufspüren, dessen Bewohner allerdings dem Wahnsinn verfallen sind.

In einer heiklen Fluchtaktion müssen sich Leon und Ashley unter anderem durch ein altes Schloss und verfallene Minen kämpfen, während ihnen die geistesgestörten Kultisten der Los Iluminados im Nacken sitzen. Hinzu kommen auch noch heimtückische Feinde, die mit dem Parasiten Las Plagas infiziert sind.

In Resident Evil 4 müsst ihr nicht nur auf eure eigene Haut achten, ihr müsst auch Ashley vor den zahlreichen Feinden beschützen. Da sie im Gegensatz zum Original keine Lebensanzeige über ihrem Kopf hat, müsst ihr besonders gut auf sie Acht geben. Hinzu kommen versteckte Mechanismen, mysteriöse Rätsel und verschiedene zu entschlüsselnde Geheimnisse.

Doch lohnt es sich auch, die Flucht hin und wieder zu verschieben. So könnt ihr nämlich in Kontakt mit einem rätselhaften Händler treten, der euch Zugang zu exklusiven Belohnungen im Austausch für die Erfüllung verschiedener Aufgaben gewährt.

Ashley Graham Leon im Schusswechsel mit Kultisten

Neben der Standard Edition bietet Capcom auch eine Deluxe Edition zum Resident Evil 4 Remake an. Diese enthält unter anderem weitere Kostüme, Waffen und eine Schatzkarte. Am 7. April wird es außerdem den ersten kostenlosen DLC geben, der den beliebten Modus The Mercenaries einführt. Außerdem hat man mit der Entwicklung eines VR-Modus begonnen.

Zur Einstimmung empfehlen wir euch übrigens einen Blick in die skurrile Kurzfilmreihe zum Spiel zu werfen. Diese haben wir euch gestern noch vorgestellt.