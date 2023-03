Please enable JavaScript play-rounded-fill



Deck13 hat bekannt gegeben, dass Atlas Fallen nicht mehr im Mai erscheinen wird. Stattdessen hat man den Release in den August verschoben.

Wenn Publisher heutzutage das Release-Datum eines Spiels bekannt geben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die erste Release-Verschiebung bekannt gegeben wird. Klingt vielleicht arg dramatisch, aber ein solches Bild hat die Gaming-Industrie in den letzten Monaten gezeichnet.

Als Deck13 Anfang diesen Monats das Release-Datum für Atlas Fallen bekannt gegeben hatte, war ich daher leider auch skeptisch. „Mitte Mai? Das wird doch bestimmt nochmal verschoben!“ Wie sich herausstellte, musste ich leider Recht behalten.

Denn gestern Mittag veröffentlichte Deck13 ein Statement, in welchem man die Release-Verschiebung des A-RPGs bekannt gab. Das neue Release-Datum ist der 10. August. Als Begründung für diese Entscheidung gab man an, dass man die bestmögliche Gameplay-Erfahrung präsentieren wolle. Dementsprechend brauche das Game etwas mehr Zeit zur Aufpolierung. Außerdem soll es auch ein deutsches Voice-over geben.

Schaut man sich den aktuellen Status-quo im Release-Kalender an, scheint das neue Release-Datum ebenfalls nicht gewählt. Schließlich erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ebenfalls im Mai. Darauf folgt im Juni der ebenfalls heiß erwartete Titel Diablo IV. Ein relativ junges Franchise gegen diese Giganten der Gaming-Industrie antreten zu lassen käme einem finanziellen Selbstmord gleich.

Erscheint Atlas Fallen dagegen im August, kann man einige Showcases nutzen, um nochmal ordentlich die Werbetrommel zu rühren.

Für den Frühsommer hat Deck13 bereits neues Gameplay-Material angekündigt, das auch den Koop-Modus zeigen soll. Wer sich schon jetzt mit der sandigen Welt von Atlas Fallen auseinandersetzen möchte, kann dies in der folgenden Meldung tun.