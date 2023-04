Please enable JavaScript play-rounded-fill



Schon im letzten Jahr konnte die Play! Gaming Convention ein breites Publikum für sich begeistern. Wie die Veranstalter jetzt angekündigt haben, kehrt die Messe in diesem Herbst zurück!

Im Oktober letzten Jahres fand die Play! Gaming Convention vor unserer eigenen Haustür im Trierer Messepark statt. Die tollen Eindrücke und Begegnungen haben wir im entsprechenden Beitrag für euch festgehalten. Wie die Veranstalter in der letzten Woche bekannt gegeben haben, kehrt die Convention am 21. und 22. Oktober in die älteste Stadt Deutschlands zurück.

Wer noch nicht an der Mosel war, sollte die Gelegenheit also für einen Ausflug an diesen historischen Flecken Erde nutzen, um auf gleichgesinnte Gaming-Fans zu treffen.

Wie im letzten Jahr bietet euch die Play! Gaming Convention 2023 Ausstellungen zu Indie-, Board- und VR-Games. Außerdem gibt es einige E-Sports-Turniere, bei denen ihr sogar teilnehmen könnt. Hinzu kommen zahlreiche Artists, die ihr Können unter Beweis stellen werden und Verkaufsstände zu zahlreichen Merch-Angeboten. Außerdem sind Cosplayer eingeladen, ihre Liebe zum Gaming mit der Community zu teilen. Konzerte von DJs und Bands sorgen für zusätzliche Stimmung, während euch einige Leckereien vor der Tür erwarten.

Weitere Infos zur Play! Gaming Convention findet ihr auf der offiziellen Website. Dort könnt ihr ebenfalls Tickets zum Event sichern.