Am gestrigen Nachmittag gaben Daedalic und Nacon bekannt, dass Lord of the Rings: Gollum den Goldstatus erreicht hat. Damit einhergehend verkündete man den heutigen Start der Vorbestellungen.

Es war ein langes Hangen und Bangen bis endlich feststand, dass Lord of the Rings: Gollum Ende Mai erscheint. Den anderthalbmonatigen Countdown läuteten Entwickler und Publisher mit guten Neuigkeiten ein: Das Fantasy-Adventure hat endlich den Goldstatus erreicht! Dieser Meldung fügte man noch schnell hinzu, dass man heute die Vorbestellungen freigeben werde.

Der Düsterwald am Ufer vom Langen See

Das letzte Mal hatte Daedalic mit einem 40-minütigen Livestream zu Lord of the Rings: Gollum von sich hören lassen. In diesem zeigte man nicht nur verschiedene Locations des Spiels. Man ging auch auf die Psyche des Schurken ein und zeigte verschiedene Character Designs. Im folgenden Beitrag könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Gameplay machen und sehen, wie begeistert die Entwickler selbst von ihrem Spiel sind.

Lord of the Rings: Gollum erscheint am 25. Mai für PC, PlayStation und Xbox.