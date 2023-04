Nachdem bereits letzten Monat verkündet wurde, dass Suicide Squad: Kill the Justice League nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, haben Rocksteady Studios nun ein neues Releasedatum festgelegt. Eigentlich sollte das Antihelden-Abenteuer endlich am 26. Mai diesen Jahres erscheinen.

Release verschob sich schon mehrmals

Die Timeline der bisherigen Release-Verschiebungen ist mit großer Wahrscheinlichkeit länger, wie es sich Rocksteady Studios und vor allem die Fans gewünscht hätten:

Ursprünglich war ein Release des Titels um die Abenteuer von Harley Quinn und Co. für Anfang 2022 geplant. Bereits Anfang 2022, im März, stand fest, dass ein Release vor 2023 nicht stattfinden wird.

Neue Runde, neues Glück… und so legte man sich auf den 26. Mai diesen Jahres fest. Nachdem aber auch dieser Termin sogar auf 2024 verschoben wurde, haben wir nun ein neues Datum.

Stand jetzt soll der Release von Suicide Squad: Kill the Justice League am 02. Februar 2024 stattfinden.

Hoffen wir, dass es dieses mal klappt. Andernfalls muss man sich fragen, ob allein die Fertigstellung des Titels einem Suicide Squad gleichkommt.

Über Suicide Squad: Kill the Justice League

In Suicide Squad: Kill the Justice League werden die Verbrecher Harley Quinn, Sportsmaster, King Shark und Captain Boomerang nach Metropolis zitiert. Dort machen sich parasitäre Aliens über die Stadt von Superman her. Dieser kann allerdings seiner Stadt nicht zur Hilfe kommen. Denn wie die anderen Helden der Justice League ist auch er den parasitären Aliens zum Opfer gefallen. Prompt wird auch die Mission der Suicide Squad umbenannt: Tötet die Justice League.

Wenn ihr wissen wollt, welche Releases euch tatsächlich in diesem Jahr noch erwarten, schaut doch in unserer Releaseliste für 2023 vorbei.