Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Schatten über Morrowind, die ganzjährigen Erweiterung von The Elder Scrolls Online, hat vor einem Monat begonnen. Den Auftakt zum heiß erwarteten Kapitel Necrom macht ein Prolog, welcher der ganzen Community kostenlos zur Verfügung steht.

Im Januar hatte Bethesda die ganzjährige Erweiterung Schatten über Morrowind angekündigt. Dessen Highlight bildet das im Sommer erscheinende Kapitel Necorm. Wer bereits jetzt einen ersten Deep Dive in das kommende Abenteuer werfen möchte, kann den kostenlosen Prolog starten. Dafür müsst ihr lediglich im Kronenshop vorbei schauen und die Quest Auge des Schicksals auswählen.

In dieser Quest schließt ihr euch dem Gesandten des Hermaeus Mora an, der auf dem Namen Leramil der Weise hört. Durch seine Hilfe sollt ihr euch vor dem daedrischen Fürsten behaupten. Diese Prüfung entpuppt sich allerdings schnell als Verschwörung und stellt die Frage auf, wem man in in Moras enigmatischem Kult trauen kann. Nach Abschluss des Prologs erhaltet ihr als Belohnung die instabile Smaragdglyphik in Form eines Andenkens.

Am 5. Juni (PC) bzw. 20. Juni (Konsolen) müsst ihr schließlich dem Untoten Schrecken ins Gesicht blicken. In Necom wird die neue Klasse Arkanist eingeführt, den wir euch in der folgenden Meldung ausführlicher vorgestellt haben. Dort findet ihr noch einige wissenswerte Infos zur Roadmap der ganzjährigen Erweiterung. Von der Macht des Arkanisten könnt ihr euch im obrigen Trailer überzeugen.

Der folgende Trailer gibt euch einen Überblick über die kommenden Ereignisse.