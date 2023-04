Please enable JavaScript play-rounded-fill



Seit mittlerweile vier Jahren arbeiten AGON by AOC und Red Bull bereits zusammen. Auch in diesem Jahr wollen die beiden Marken alles daran setzen, die E-Sport-Welt zu begeistern. Mit Begeisterung blicken die Unternehmen auf ihre gemeinsamen Leistungen zurück.

AGON und Red Bull – ein Team bestehend aus Technik- und Sportexperten weiß bereits seit einigen Jahren die Gaming-Welt zu begeistern. Allein im vergangenen Jahr hat die Partnerschaft 519 Veranstaltungen mit über 100.000 Live-Zuschauern vor Ort und online in 23 Ländern gesponsert. Auf über 580 AGON by AOC Gaming-Monitoren flimmerten die spannenden Matches, die 14,7 Millionen Aufrufe generierten und eine gewaltige Sehdauer von 432 Millionen Minuten erzeugten.

Venue at Red Bull Campus Clutch World Finals in Sao Paulo, Brazil on December 16, 2022

Auf drei Events schauen AGON und Red Bull besonders stolz zurück: Der Red Bull Campus Clutch, der Red Bull Flick und der Red Bull Solo Q.

Beim Red Bull Campus Clutch handelt es sich um ein Valorant-Turnier, das in 50 Ländern und 300 Universitäten ausgetragen worden ist. Im Gegensatz nahmen an dem Red Bull Flick E-Sports-Amateure aus 13 Ländern teil. Während dieses Events traten sie in 2vs2-CS:GO-Turnieren gegeneinander an. Spannende Solo-Wettkämpfe gibt es im Red Bull Solo Q zu sehen. Die in 18 Ländern stattfindenden 1v1-Turniere in League of Legends kommen am 19. Mai in London zu ihrem großen Finale.

Spannende Events kommen noch

Event participant celebrates during Red Bull Campus Clutch World Finals in Sao Paulo, Brazil on December 15, 2022

Die Vorentscheide für das Finale in London fallen noch in den nächsten Wochen. So findet heute, am 22. April der Red Bull Flick 2023 Finnland x AGON by AOC statt. Am 29. April folgt der Red Bull Solo Q Dänemark x AGON by AOC. Am 6. Mai folgt schließlich der Red Bull Solo Q Argentinien x AGON by AOC.

Abgesehen davon unterstützen Red Bull und AGON by AOC das Red Bull Kumite, eines der renommiertesten Fighting Game Events.

