Big Bad Wolf und Nacon geben bekannt, dass Vampire: The Masquerade – Swansong bald auf Steam erhältlich ist. Ein Jahr nach dem Release erscheint das RPG auch auf der Valve-Plattform.

Bei Vampire: The Masquerade Swansong handelt es sich um eine Adaption des beliebten Pen & Paper-Systems World of Darkness. In Swansong schlüpft ihr allerdings in die Rolle von gleich drei Vampiren, die über individuelle Stärken, Motivationen und Ängste verfügen. Im Folgenden könnt ihr mehr über Galeb, Emem und Leysha erfahren. Gemeinsam mit ihnen müsst ihr einen verzwickten Mordfall aufklären, der über die Zukunft der in Boston ansässigen Camarilla entscheiden wird.

Ein großes Highlight von Vampire: The Masquerade – Swansong ist die reaktive Storyline. So wird der weitere Spielverlauf vor allem durch eure Entscheidungen und Reaktionen auf entsprechende Situationen bestimmt. Dadurch könnt ihr insgesamt 15 Enden für die Hauptcharaktere und das Schicksal der Bostoner Camarilla erleben.

Vampire: The Masquerade – Swansong wird am 25. Mai auf Steam erscheinen. Weitere Infos zum Setting haben wir in unserer Übersicht für euch bereitgestellt.