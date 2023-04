Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bloober Team

Am gestrigen Abend fand der Technik-Showcase zu Layers of Fear statt. Darin sprachen die Entwickler über die technischen Besonderheiten des Horrorspiels und wie diese für eine einzigartige Gruselerfahrung sorgen.

Ein unangenehmes Kribbeln legt sich über eure Haut, die Nackenhaare stellen sich auf. Ist da jemand gerade hinter euch? Horror ist viel mehr als nur ein Gefühl, es ist eine Stimmung, die von Kunstschaffenden erzeugt werden muss. Auch Bloober Team möchte diese gruselige Stimmung in Layers of Fear (2023) erzeugen. Welche technischen Kniffe erklären die Entwickler in einem zusammenfassenden Video. Weitere Details gibt es in der Livestream-Aufnahme auf Steam.

Um euch in Layers of Fear die ultimative Horrorerfahrung bieten zu können, arbeitet Bloober Team beispielsweise mit Lumen und Raytracing. Durch diese beiden Tools werden realistische Lichteffekte erzeugt, sodass Reflexionen und Lichtquellen besonders real wirken. Mit Hilfe des Niagara Systems sollen Partikel, wie beispielsweise aufgewirbelter Staub, natürlich durch die Luft gleiten und sich echt anfühlen.

Durch diese Tools im Zusammenspiel mit der Unreal Engine 5 wird der Horror-Community ein atmosphärisches Feuerwerk an Gruseleffekten geboten. Allerdings stellt sich die Frage, wie viele PC-Gamer dieses spektakuläre Gruselschauspiel im vollen Umfang genießen können. Außerdem bleibt die Preisfrage offen. Eine solche Arbeit soll schließlich auch ihren Preis haben.

Wahrscheinlich werden sich viele Gamer genau aus diesem Grund auch eine Konsole zugelegt haben. Doch setzen an der Realität kratzende Games wie Layers of Fear oder Unrecord neue Maßstäbe, die sich vor allem im Kauf neuer Hardware auswirken. Wie wir alle wissen, ist auch diese mit einem Preisschild versehen.

Layers of Fear soll im Juni diesen Jahres für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. In der Übersicht haben wir weitere schaurige Infos zu dem Game.