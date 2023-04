Please enable JavaScript play-rounded-fill



Paradox Interactive und Colossal Order haben in der letzten Woche die finale Erweiterung von Cities: Skylines angekündigt. Damit ebnet man den Weg für den kommen Nachfolger.

Hotels & Retreats, die letzte Erweiterung von Cities: Skylines, bietet von Hostels und Ferienhäusern bis hin zu Hotels und luxuriösen Resorts zahlreiche Unterkünfte für unterschiedliche Budgets. Durch geschicktes Hotelmanagement lasst ihr die Beliebtheit eures beginnenden 1-Sterne-Hotels anwachsen und schaltet neue Optionen frei. Hinzu kommen außerdem fünf neue Karten für eure Hotels. Drei davon sind von Europa inspiriert, eine vom tropischen und eine vom gemäßigten Klima.

Zusammen mit Hotels & Retreats legt Cities: Skylines auch seine finalen Stopps in der World Tour ein. Die Content Creator Packs Industrial Evolution, Railroads of Japan und Brooklyn & Queens läuten damit das Ende eine umfangreichen Tour durch die Welt ein.

Community Creator Samantha „Avanya“ Woods lädt die Community beispielsweise auf eine Zeitreise durch die Industrielle Evolution ein. Das Pack umfasst insgesamt 70 neue Gebäude, die sowohl von historischen als auch zeitgenössischen Industriegebäuden inspiriert sind.

Unterhaltsame Entdeckungen erlebt ihr in dem vom Content Creator Ryuichi Kaminogi erschaffenen Pack Railroads of Japan. mit Bahnhöfen, Zügen, Bussen und vielen anderen authentisch japanischen Eisenbahnlandschaften könnt ihr euren Bürgern ein Gefühl von Fernost vermitteln. Verkehrsnetze, Requisiten und Polizeistationen tragen außerdem zur allgemeinen Verschönerung der Umgebung bei.

Zu guter Letzt möchte uns Content Creator Prosper mit Brooklyn & Queens zwei beliebte Viertel von New York City näher bringen. So erwarten euch über 60 erweiterbare Gebäude und Requisiten, wie Vermietungsschilder, Fensterklimaanlagen, Abluftventilatoren und Treppen.

Sowohl die finalen Stopps der Cities: Skylines World Tour als auch Hotels & Retreats erscheinen am 23. Mai für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. In einem weiteren Beitrag stellen wir euch andere Stopps der World Tour vor.