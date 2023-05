Zusammen mit Ascendant Studios arbeitet EA gerade an einem Shooter-Projekt, der schon das Potenzial hat, das schönste Spiel der nächsten Jahre zu sein. In Immortals of Aveum geht es mit verschiedenen Magie-Schulen in den Kampf gegen einen finsteren Tyrannen. Nun haben wir auch endlich erstes ausführliches Gameplay vom Einzelspieler-Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive.

In Immortals of Aveum treten wir in die Welt des jungen Magiers Jak ein und werden dabei zum Meister der Magie. Mit 25 verschiedenen Zaubern und 80 magischen Talenten in den drei verschiedenen Magietypen Kraft (Blau), Leben (Grün) entwickelt sich Jak innerhalb der knappen Kampagne und dem klassischen Shooter-Erlebnis zu einer regelrechten magischen Abrisskugel. Nichts scheint sicher vor unseren Angriffen zu sein. Das Kombinieren der verschiedenen Magieschulen zu mächtigen, großflächigen, vernichtenden Angriffen sieht so nach einem unglaublichen Spaß aus.

Doch das ist nicht alles, denn die neueste Vorschau zeigt auch, wie ihr eure magischen Tricks zu mächtigen Kettenangriffen kombinieren könnt. Daneben sieht man auch eine Reihe der gefährlichsten Gegner, gegen die Jak antreten muss.

Bekanntes Gameplay-Prinzip in einer neuen Optik

Dabei erinnert das Ganze, auch durch die Nutzung der Magie als Fernwaffen und die imposante Inszenierung, an einen klassischen Call of Duty Shooter. Dies ist nur logisch, wenn man bedenkt, dass ein Teil des Teams von Ascendant früher auch schon an CoD gearbeitet hat. Feuerstöße, Waffen/Magiewechsel, schnelles Navigieren zwischen Feinden und Arealen. Ganz klar wird Immortals ein spektakulärer Ritt!

Die Grafik in Immortals of Aveum ist dabei atemberaubend und ganz klar Hauptargument für das Triple A Spiel. Die dynamischen Beleuchtungssysteme Lumen und Nanite sind hier besonders hervorzuheben. Sie verschaffen den Gameplay-Szenen einen unfassbar realistischen und bombastischen Eindruck. Als Engine wird dabei die starke Unreal Engine 5 benutzt. Schon bald, wenn Immortals of Aveum im Juli 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint, könnt ihr eure magischen Fähigkeiten entfesseln und euch in einem epischen Abenteuer beweisen!