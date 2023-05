Wer über eine Playstation Plus Mitgliedschaft verfügt, kann sich jeden Monat über Gratis-Spiele freuen. Dabei gibt es für die Extra und Premium Kunden ganz besondere Highlights, die wir euch nachfolgend kurz vorstellen werden.

Vor kurzem hat Playstation die neuen PS Plus Spiele für das Extra- und Premium-Abo bekanntgegeben. Die Auswahl umfasst nicht nur einige Klassiker, sondern auch zahlreiche neuere Titel, darunter sogar ein exklusives Spiel, das direkt zum Release im Service für PS4, PS5 und PSVR 2 erhältlich sein wird: Humanity.

Folgende neue Spiele erwarten euch bei PS Plus Extra und Premium im Mai 2023

Diese Spiele bekommt ihr ab dem 16. Mai mit einem PS Plus Extra- oder Premium-Abo:

Humanity (PS4, PS5)

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Watch Dogs: Legion (PS4, PS5)

Dishonored 2 (PS4)

Dishonored: Death of the Outsider (PS4)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4)

Tomb Raider: Definitive Edition (PS4)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PS4)

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Bus Simulator 21: Next Stop (PS4, PS5)

The Evil Within 2 (PS4)

Wolfenstein: Youngblood (PS4)

Thymesia (PS5)

Rain World (PS4)

Lake (PS4, PS5)

Conan Exiles (PS4)

Rune Factory 4 Special (PS4)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4)*

Soundfall (PS4, PS5)

Syphon Filter: Logan’s Shadow (PS4, PS5)

Blade Dancer: Lineage of Light (PS4, PS5)

Pursuit Force (PS4, PS5)

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

Insbesondere Ratchet & Clank: Rift Apart und Dishonered 2 sind die ganz großen Blockbuster-Highlights in diesem Monat bei Playstation Plus. Wer schon immer das Exklusiv-Action-Adventure von Sony ausprobieren wollte, das zum Verkaufsstart der PS5 schon begeisterte, sollte jetzt zugreifen.

Wie immer bleiben folgende Spiele nicht für immer im Angebot von PS Plus. Ihr solltet also schnell zugreifen und die Titel, die ihr zocken möchtet schnell eurer Spiele-Bibliothek hinzufügen. Danach bleiben sie euch für immer erhalten.