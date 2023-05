Sales gehören alle paar Monate zum Standardprogramm der großen Konsolenhersteller. Nun wartet seit dem 03. Mai ein gigantischer im Playstation Store Sale auf euch, bei dem ihr tausende Spiele zu einem stark reduzierten Preis erwerben könnt. Die heißesten Deals verraten wir euch nachfolgend.

Im aktuellen Playsttion Store Sale finden sich Spiele für jeden Geschmack. Indies, Blockbuster, Playstation-Exklusives und vieles mehr. Noch bis zum 11. Mai habt ihr Zeit, euch durch das Angebot durchzuwurschteln und eure Favoriten zu sichern. Dabei ist sowohl für Besitzer der aktuellen PS5-Konsole als auch Fans der alten PS4 was dabei.

Das erwartet euch im großen Playstation Store Sale im Mai

Für nur 9,99 Euro könnt ihr das Action-Adventure The Last of Us Remastered spielen, aus dem die gleichnamige gefeierte HBO-Serie von 2023 entstanden ist. Und wer es noch actionreicher und historischer mag, kann mit Assassin’s Creed Valhalla ein Schnäppchen machen: Das Spiel ist um 75 % reduziert und protzt nur so vor Open-World-Inhalten, die mit mehreren DLCs in den letzten Jahren um hunderte Spielstunden erweitert wurden.

Sport-Fans kommenmit NBA 2K23 voll auf ihre Kosten, denn aktuell gibt es für das Sportspiel einen Rabatt von 53 %. Mit Need for Speed Unbound geht die Action auf den Straßen und Rennstrecken weiter, denn die vollgepackte Palace Edition ist ebenfalls preiswert zu haben. Passend zum neuen Kinofilm „Guardians of the Galaxy Vol.3“ gibt es Square Enix´ Guardians of the Galaxy für nur 20,99 Euro. In diesem Action-Adventure geht ihr mit Star-Lord und seiner Kompanie an Universumsrettern selbst auf Abenteuer, die es locker mit der Handlung der Filme aufnehmen können.

Marvel’s Midnight Suns für 39,99 Euro hingegen überzeugt mit Xcom-artigen Gameplay voller Taktik und Strategie in einem gelungenen Marvel-Gewand mit allerlei Superhelden, die ihr steuern und individuell ausstatten könnt. Wer lieber gemeinsam spielt, greift für 19,99 Euro zu It Takes Two, dem Koop-Highlight von 2021, das sämtliche Kritiker mit seinem intuitiven Gameplay und sympathischen Story begeisterte.