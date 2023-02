Please enable JavaScript play-rounded-fill



Hazelight Studios hat zum Wochenende großartige Nachrichten zu It Takes Two veröffentlicht. Das Game ist seit mittlerweile zwei Jahren erhältlich und hat nun einen gewaltigen Meilenstein im Verkauf erzielt.

Hazelight Studios ist bekannt für seine berührenden Koop-Titel, die sowohl KritikerInnen als auch Fans im Sturm erobert haben. Nachdem man 2018 die kriminelle, wie tragische Seite des Lebens mit A Way Out erzählte, folgte 2021 eine wunderschöne Geschichte der Paartherapie.

In It Takes Two schlüpfen SpielerInnen in die Rollen von Cody und May, einem Ehepaar, das gerade eine Scheidung durchlebt. Durch einen Zauber, unwissentlich ausgelöst von ihrer Tochter Rose, verwandeln sich die beiden in Puppen. Um ihre menschlichen Gestalten zurückzugewinnen, müssen die beiden verschiedene Abenteuer bestehen, in denen sie sich mit ihren Fähigkeiten ergänzen müssen – es braucht schließlich zwei! 😉

Seit der ursprünglichen Veröffentlichung für PC, PlayStation und Xbox konnte It Takes Two eine gewaltige Fanbase erschaffen. Diese ist seit dem Release auf der Nintendo Switch im letzten Jahr nochmals angewachsen. Wie groß die Community des Koop-Spiels allerdings geworden ist, zeigte Hazelight Studios in einem Social-Media-Post. Das Game hat sich ganze 10 Millionen Mal verkauft! Im Post dankt der Entwickler der Community für diesen wahnsinnigen Erfolg. Man hätte eine so große Zahl nie für möglich gehalten.

Wenn ihr auch Fans von It Takes Two seid, dann schaut doch mal im offiziellen Merch Store vorbei. Dort könnt ihr unter anderem Fanti käuflich erwerben.