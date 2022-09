Einige Titel sind bereits seit einiger Zeit auf dem Gaming-Markt erhältlich. Nun finden sie ihren Weg auf die Nintendo Switch. Welche Spiele bald den umfangreichen Katalog der Hybrid-Konsole erweitern, verraten wir euch in der Übersicht.

Das Action-RPG Tunic hat bereits den PC und die Xbox erobert. Am 27. September erobert diese herausfordernde Mischung aus The Legend of Zelda und Dark Souls auch die Nintendo Switch. In dieser liebevoll gestalteten Welt helft ihr einem Fuchs dabei die fehlenden Seiten eines Benutzerhandbuchs zu finden. Auf eurer Suche müsst ihr euch verschiedenen Feinden in herausfordernden Fights stellen.

Zum selben Zeitpunkt erscheint das Indie-Game von TUNIC Team und Finji auch für die PlayStation.

Capcom veröffentlicht 4 Resident Evil-Spiele auf der Switch

Auch das Horror-Spektrum des Switch-Katalogs wird noch in diesem Jahr erweitert. Den Anfang macht Resident Evil Village, das bereits am 28. Oktober als Cloud-Version erhältlich sein soll. Damit einhergehend könnt ihr ebenfalls auf den dazugehörigen DLC zugreifen. Wer erste Schritte im Spiel gehen möchte, kann die Demo ab sofort herunterladen.

Im weiteren Jahresverlauf sollen Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 7: Biohazard ebenfalls in der Cloud-Version erscheinen.

It Takes Two: Koop-Spaß erscheint im November

Seit letztem Frühjahr hat das beliebte Koop-Game It Takes Two bereits zeigen können, dass mit Teamarbeit alles einfacher wird. Bald können sich auch Gamer an der Switch davon überzeugen. It Takes Two soll am 4. November für die Hybrid-Konsole erscheinen. Erlebt den Spielspaß zu zweit im Couch-Koop oder online mit dem Freunde-Pass.

Sifu erkämpft sich die Nintendo Switch

Im Februar diesen Jahres erschien Sifu für PC und PlayStation. In diesem spannenden Fighting-Game beginnt ihr einen Rachefeldzug und stellt euch dabei die Frage, ob ihr ein gesamtes Leben braucht, um Kongfu zu erlernen. Mit jedem Tod altert ihr um einige Jahre im Spiel. Das macht euch zwar einerseits schwächer, andererseits lernt ihr immer einen neue Technik dazu, mit denen ihr eure Feinde zur Strecke bringen könnt. Am 8. November erscheint der Fighter von Sloclap für die Switch.

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reuinion

Das spannende wie emotionale Prequel zu Final Fantasy VII erzählt die Geschichte des SOLDAT-Agenten Zack Fair und erklärt dessen Beziehungen zu Cloud, Aerith und Sephiroth. Erlebt, wie diese Geschichte zukünftige Ereignisse in Gang setzt, wenn Crisis Core: Final Fantasy VII – Reuinion am 13. Dezember für die Nintendo Switch erscheint.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: Remaster eines Wii-Hits

Im Jahr 2011 erschien der Titel in Europa unter dem Titel Kirby’s Adventure für die Wii. Nun kehrt das Remaster unter seinem originalen Namen auf die Nintendo Switch zurück. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Sowohl den Story-Modus als auch die Minispiele können mit bis zu vier MitlspielerInnen gespielt werden. Das Remaster erscheint am 24. Februar 2023 und kann ab sofort vorbestellt werden.

