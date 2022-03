Heute hat Microsoft die Bombe platzen lassen und die neusten Spiele vorgestellt, die ab März im Xbox Game Pass verfügbar sein werden. Mit dabei eines der besten Action-Third-Person-Shooter des letzten Jahres, Marvel’s Guardians of the Galaxy. Der preisgekrönte Action-Adventure mit einer gelungenen Story und herrlich witzigen Guardians-Charakteren erschien ursprünglich am 26. Oktober 2021 für die Playstation und Xbox Konsolen sowie für den PC und ist ab dem 10. März 2022 auch für Besitzer des Xbox Game Passes ohne jegliche zusätzlichen Kosten frei verfügbar.

Ein breites Sortiment an neuen Spielen für den Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

Neben Guardians of the Galaxy kommen aber noch eine Handvoll weiterer toller Games für den Xbox Game Pass im März. Wie gewohnt kommen im zweiten Schwung gegen Ende des Monats dann weitere tolle Titel hinzu.

Ab heute und direkt zum Release – Das atmosphärische Adventure Far: Changing Tides

Der beliebte und Hardware-fordernde Microsoft Flight Simulator ist ebenfalls ab heute im Cloud-Gaming verfügbar

Ab dem 3. März 2022 – Das Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Und ab dem 10. März 2022 – Das episodisches Point-and-Click-Adventure Kentucky Route Zero, der Lawn Mowing Simulator sowie das Beat ’em up im Anime-Stil Young Souls.

Marvel’s Guardians of the Galaxy dürfte aber definitiv für viele das Highlight des Monats sein. Mit einer ganz eigenen Version der aus den Marvel Comics bekannten Guardians, erschufen Square Enix und Eidos Montréal ein Action-Spiel mit einem solchen Fokus auf Charaktere, Story und Dialoge, dass es von der Qualität mit den MCU-Filmen mithalten könnte.

In einem ganz eigenen Abenteuer begleiten wir „Die Wächter“ rund um den Menschen und Ex-Scavenger Peter Quill mit seiner Crew bestehend aus Drax dem Zerstörer, Titanen-Tochter Gamora, Rocket Raccoon und Groot bei ihren verrückten Abenteuern, bei dem sie immer tiefer in eine intergalaktische Verschwörung reingeraten. Bis sie schließlich, die Galaxis und all ihre Bewohner von der unmittelbaren Vernichtung retten müsste. Ein ganz normaler Guardians-Alltag eben. Nicht umsonst hat Marvel’s Guardians of the Galaxy dank seiner tollen Erzählung und filmreifen Inszenierung neben zahlreichen anderen Preisen 2021 auch den Game Award für die beste Geschichte/Storytelling gewonnen!

Alle, die den hochpolierten und grafisch-wunderschönen Titel mit einer Menge Baller-Spaß und toller Geschichte verpasst haben, sollten Marvel’s Guardians of the Galaxy ab dem 10. März im Xbox Game Pass unbedingt nachholen!