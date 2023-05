Kein Jahr ohne einen großen Call of Duty-Release. Anfängliche Gerüchte besagten, dass es sich dabei um ein Add-on zum letztes Jahr erschienenen Call of Duty: Modern Warfare II handeln soll. Nun wurde aber offiziell bestätigt, dass das 2023er Call of Duty ein eigenständiger, neuer Titel sein wird. Zwar fehlt bislang von einer offiziellen Ankündigung und Enthüllung von Seiten Activisions jegliche Spur, die Hinweise verdichten sich jedoch und verraten uns, was uns dieses Jahr mit dem König der Shooter-Games erwartet.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das alles erwartet uns in Call of Duty 2023

Der bekannte Insider und Leaker Tom Henderson hat kürzlich dem Magazin Inside Gaming einen detaillierten Bericht über das kommende Call of Duty präsentiert und dabei einige interessante Fakten offenbart. Zunächst bestätigte er einige der bereits zuvor veröffentlichten Gerüchte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass das Spiel ein Nachfolger von Call of Duty: Modern Warfare 2 sein wird und derzeit von Sledgehammer Games entwickelt wird. Auch den bereits vor Wochen spekulierten Veröffentlichungstermin am 10. November 2023 bestätigte er erneut.

Laut Henderson, wird Call of Duty: Modern Warfare 3, das höchstwahrscheinlich noch einen passenderen Namen bekommen wird, eine umfassende Kampagne mit zahlreichen Missionen bieten. Doch das ist nicht alles, was die Fans erwarten können.

Ein weiteres Highlight wird die Rückkehr des beliebten Zombie-Modus sein, der inzwischen aus dem Call of Duty Franchise nicht mehr wegzudenken ist. Außerdem soll eine neue Map für Call of Duty Warzone 2.0 geplant sein. Der Free-to-Play Call of Duty-Modus wird seit jeher regelmäßig mit Updates versorgt und erfreut sich bei allen Call of Duty Spielern großer Beliebtheit.

Berichten zufolge wird die neue Map gemeinsam mit dem Start von Call of Duty: Modern Warfare 3 am 5. Dezember 2023 veröffentlicht werden. Eine offizielle Ankündigung sollte uns definitiv in den nächsten Monaten erwarten. Und ganratiert wird dies ganz Actisvision-typisch mit einem großen Krach geschehen.