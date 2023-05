Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am Freitag hat Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht. Noch am selben Tag präsentierte bereits der erste Speedrunner sein Talent und spielte das gefeierte Game durch. Doch geht schon er davon aus, dass andere es schneller hinkriegen werden.

Was lange währte, wurde am letzten Wochenende endlich gut. Wie wir euch bereits berichtet haben, legte Tears of the Kingdom einen Traumstart mit bombastischen Bewertungen hin. Während sich wohl die meisten Fans ganz im Spiel verlieren und jede Sekunde des Games auskosten möchten, sind andere von der schnelleren Sorte.

Dazu gehört auch der Speedrunner gymnast86, der noch am Tag der Veröffentlichung eine außerordentliche Leistung präsentierte. Er zockte das gefeierte Game in knapp 94 Minuten durch. Das mag zwar für uns ein wahnsinniger Sprint sein. Doch geht der Gamer selbst davon aus, dass sein Rekord schon bald eingestellt wird. Wir dürfen gespannt sein.

