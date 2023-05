Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mit einem epischen Trailer und verschiedenen Screenshots hat CI Games das Release-Datum von Lords of the Fallen bekannt gegeben. Mitte Oktober können wir uns auf das düstere Fantasy-RPG freuen.

Das kommende Sequel/Reboot des im Jahr 2014 erschienen Lords of the Fallen hat endlich ein Release-Datum. Dieses enthüllt Entwickler CI Games zusammen mit einem epischen Gameplay-Trailer. Für die passende düstere Stimmung sorgt das Lied Fear of the Dark der Heavy Metal-Band Iron Maiden.

Lords of the Fallen präsentiert sich in dem neuen Trailer zum einen als epischen Kampf gegen den Dämonengott Adyr und seine Gefolgschaft. Euch erwarten also schnelle, herausfordernde Kämpfe in Souls-like Manier gegen verschiedenste Gegner. Dazu gehören zum Beispiel ein dreiköpfige Drachen oder Lava spuckende Feuerriesen.

Zum anderen nutzt das RPG die Power der Unreal Engine 5, um ein stimmungsvolles, düsteres Setting zu kreieren. Am Freitag, den 13. Oktober könnt ihr selbst diese finstere Welt erkunden, wenn das Game für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Eine Vorbestellung der drei Editionen (Standard, Deluxe & Collector’s) ist ab sofort möglich.

Die Ankündigung des Reboots erfolgte im letzten Jahr zur Gamescom. Alles Wichtige dazu haben wir euch hier zusammengefasst.