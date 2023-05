Please enable JavaScript play-rounded-fill



In der vergangenen Woche haben Nacon und Appeal Studios ein neues Making of Video von Gangs of Sherwood veröffentlicht. In diesem sprechen Game Director Andrea Di Stefano und Art Director Michael Defroyennes über die Adaption der Legende um Robin Hood.

Die meisten von uns kennen die Geschichte von Robin Hood durch die zahlreichen Adaptionen in Film und Fernsehen. Nun wagen sich auch Appeal Studios an eine Videospieladaption der Legenden.

Neben den bekannten Figuren und Schauplätzen setzt sich Gangs of Sherwood auch mit weniger berühmten Aspekten der Geschichte auseinander. Dazu gehören zum Beispiel Guy of Gisborne, der mit dem Mord von Robin beauftragt wird, sowie die Priorin von Kirklees, welche für den Tod des diebischen Helden verantwortlich gemacht wird.

Dieses altertümliche Setting erhält in Gangs of Sherwood allerdings eine gute Prise Sci-Fi. Als die Ritter aus den Kreuzzügen zurückgekehrt sind, sollen sie einen mächtigen Stein namens Löwenherz mitgebracht haben. Dieser ist in der Lage Metall umzuwandeln und ihm magische Eigenschaften zu verleihen. Durch den daraus entstehenden technischen Fortschritt verändert sich auch die Art der Kriegsführung, die das Gameplay des Action Adventures ausmacht.

Als Robin, Marian, Bruder Tuck und Little John habt ihr euch nämlich der Revolution verschrieben und möchtet dem Treiben des Sheriffs von Nottingham ein Ende setzen.

Wie genau das geschehen soll, erfahrt ihr im Herbst, wenn Gangs of Sherwood für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Weitere Infos zum Game findet ihr in der folgenden Meldung.