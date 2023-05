Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend hat Blizzard den Story Launch Trailer zu Diablo IV veröffentlicht. Dieser fasst in groben Zügen die Handlung des kommenden Adventures zusammen.

In genau zwei Wochen wird Diablo IV offiziell veröffentlicht. Um Fans auf den nahenden Release einzustimmen, hat man am Abend einen Story Launch Trailer veröffentlicht. In dem knapp zweiminütigen Video sehen wir ein kurze Zusammenfassung dessen, was bereits in der letzten Woche in einem Deep Dive veröffentlicht worden ist.

Sowohl die Dämonin Lilith als auch der Engel Inarius scharen in Diablo IV nicht nur übernatürliche Anhänger um sich, um sich für eine Schlacht sondergleichen zu rüsten. Beide ziehen auch Menschen auf ihre Seite, um ihren Einfluss in Sanktuario zu stärken. So sehen wir Lilith Mitglieder einer Kirchengemeinde bekehren, während Inarius‘ treue Anhängerin Prava betend auf dem Schlachtfeld sehen.

Mit ihrem Tod wird angedeutet, dass wir bei einer falschen Entscheidung das Überleben der Menschheit riskieren.

Diablo IV wird am 6. Juni für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Wer vorbestellt, kann bis zu vier Tage vorher in die blutige Schlacht ziehen. Noch mehr höllisch gute Infos findet ihr in unserer Übersicht.