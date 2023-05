Please enable JavaScript play-rounded-fill



Während die erste Saison von New World noch im Gange ist, machst sich Amazon Games bereits für die zweite startklar. Wir fassen euch die Highlights von Blut der Sande zusammen.

Am 25. Mai um 19 Uhr startet das Amazon-MMO New World in seine zweite Saison in Form eines öffentlichen Testbereichs.

Titelgebend für Blut im Sande ist eine historische Fraktion, die unter ihrem Anführer nach den Eiern einer gewaltigen Kreatur namens Verzehrer sucht. Also schließt ihr euch den Silberkrähen und der Bardin Rima an, um die Geheimnisse des Ordens und deren Geschichte mit der Kreatur Shah Neshen aufzudecken.

Das Highlight der neuen Saison setzt sich unter anderem aus der Eliteprüfung Arena von Shah Neshen zusammen. Spieler können der Arena von Shah Neshen, dem Verzehrer beitreten und den gewaltigen Sandwurm für Elite-Belohnungen bekämpfen. Dieser PvE-Modus ist für 20 Spieler mit höchster Stufe ausgelegt.

Darüber hinaus wird mit der zweiten Saison eine neue 3v3-Arena-Map und ein 20v20-Außenpostensturm in New World eingeführt. In letzterem müssen Spieler im erbitterten Kampf die Kontrolle über Festungen und Ressourcen erlangen und so das Spiel für sich entscheiden.

Zu guter Letzt führt New World das Transmog-Feature ein, sodass Spieler ihr Aussehen noch weiter anpassen können.

Am 6. Juli startet Blut der Sande schließlich richtig durch und beschert euch im Zuge dessen ein neues Update. Dieses beinhaltet eine neue Season-Journey und Aktivitätenkarte, wie auch neue Seasonal-Events. Hinzu kommen außerdem eine neue 3v3-Arena-Map, Cross-World-Outpost-Rush, ein massiver Sandwurm und mysteriöse Änderungen an der Weltkarte.

Während Amazon Games fleißig weiter an New World tüftelt, arbeitet man gleichzeitig an einem neuen Projekt: Ein MMO im Setting von Der Herr der Ringe. Dazu erfahrt ihr mehr in der folgenden Meldung. Mehr zu der kommenden Saison findet ihr im Blogeintrag heraus.