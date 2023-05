Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: EA

Auf grafischem Höchstniveau lässt es EA mit dem neusten Gameplay-Trailer zu Immortals of Aveum ordentlich krachen. Das zweiminütige Actionfeuerwerk bietet uns krachende Soundeffekte und bombastisches Schussgewitter.

EA und Ascendant Studios haben während des PlayStation Showcase einen neuen Gameplay-Trailer zu dem cineastischen Magie-Shooter Immortals of Aveum veröffentlicht. Dieser lässt ein krachendes Kampfgelage vor unseren Augen entstehen und zeigt zahlreiche Aspekte der drei Magiefarben Blau, Grün und Rot. Jede Magiefarbe scheint unterschiedliche Effekte mit sich zu bringen. Um Sprüche zu wirken, sind die im Trailer gezeigten Gestiken von Nöten. Allerdings wird nicht nur „mit den Händen“ gekämpft auch magische Waffen kommen gegen zum Teil magische Gegner zum Einsatz.

Das ganze mischt sich mit einem spannenden Charakterdesign und ein paar coolen Sprüchen. Vielleicht bin ich ein gebranntes Kind von Redfall oder Forspoken… aber diese Einzeiler haben das Potenzial fast zu cool zu sein.

Eingebunden wird dieses Actionerlebnis von Immortals of Aveum in eine dramatische Geschichte, in deren Zentrum der junge Magier Jak steht. Bei dem sogenannten Beschenkten haben sich die magischen Fähigkeiten unerwarteterweise erst später im Leben manifestiert.

So wird der einst mittellose junge Mann von Generalin Kirkan in den Orden der Unsterblichen rekrutiert. Gegen seinen Willen findet er sich plötzlich in einem endlosen Krieg der Menschheit über die Kontrolle der Magie wieder. Um den Sieg zu erringen, muss Jak die Geheimnisse die Vergangenheit von Aveum lüften, um dort eine Rettung für die Zukunft zu finden.

Mehr zum Spielprinzip von Immortals of Aveum verraten wir euch in der folgenden Meldung. Weitere Einblicke zum PlayStation Showcase findet ihr in unseren News der letzten Tage.