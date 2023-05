Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wer sich zum Start ins Wochenende nochmal richtig gruseln lassen möchte, kann ab sofort den Prolog von Alone in the Dark spielen. Mit der Veröffentlichung dieses Spieltests geben Pieces Interactive und THQ Nordic ebenfalls das Release-Datum bekannt.

Die länger werdenden Nächte der Herbstmonate eignen sich perfekt, um ein paar Horror-Games zu zocken. Gleiches scheinen sich wohl THQ Nordic und Pieces Interactive zu denken. Denn am 25. Oktober erscheint Alone in the Dark für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Eine kleine Kostprobe gibt es schon jetzt mit der Veröffentlichung des Prologs. Dieser nennt sich Grace in the Dark und lässt uns in die Rolle eines elfjährigen Mädchens schlüpfen.

In der Villa Derceto geht es seit einiger Zeit nicht mit mit gewöhnlichen Dingen zu. Der Bewohner Jeremy Hartwood verhält sich seit einiger Zeit äußerst merkwürdig und scheint von einer merkwürdigen Angst gepackt. Daher schreibt er seiner Nichte Emily Hartwood einen Brief und bittet die junge Grace Saunders ihm bei der Zustellung dessen zu helfen.

Grace tritt also ihren kurzen Botengang an, der eine düstere Wendung nimmt, als sie mit der finsteren Präsenz in Kontakt kommt, welche die Villa allmählich zu übernehmen scheint….

Der Prolog setzt einige Wochen vor der Handlung von Alone in the Dark ein. In einer weiteren Meldung erfahrt ihr alle Infos zum Hauptspiel.