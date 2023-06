Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das beliebte Koop-Rätselspiel Escape Academy erhält bald seinen zweiten DLC. In Escape From the Past durchleben Spielende eine kleine Zeitreise und schlüpfen in die Rollen altbekannter Figuren.

Seit der Veröffentlichung im Sommer letzten Jahres hat sich das Koop-Game Escape Academy einer großen Beliebtheit erfreut. Über eine Million Spielende und die positiven Reviews auf Steam und Metacritic zeugen von dem digitalen Escape Room-Spaß, den ihr mit diesem Spiel erleben könnt. Außerdem hat das Game von Coin Crew Games, iam8bit und Skybound Games den Webby Award für das beste Familien-, Kinder- und Bildungsspiel sowie in den Kategorien Puzzle, Strategie und Trivia abgeräumt.

Auf den recht schnellen Release des ersten DLC im November 2022 folgt nun der zweite DLC im Juli.

Escape From the Past ist als Prequel zum Hauptspiel zu betrachten und erzählt die Geschichte von Sandra Solange und Eel Barnes, als diese noch selbst SchülerInnen an der Escape Academy gewesen sind. Als die beiden erfahren, dass man auf den amtierenden Schulleiter Horatio Windsor einen Mordanschlag geplant hat, beginnen sie mit den Untersuchungen, um das Schlimmste zu verhindern.

So erwarten euch zum einen fünf neue Missionen, die einiges an kooperativen Hirnschmalz erfordern werden. Zum anderen erwarten uns Interaktionen mit dem neuen…ähh alten Akademiepersonal.

Escape From the Past wird ab dem 19. Juli für 9,99 Euro erhältlich sein. Im Herbst diesen Jahres soll die Complete Edition von Escape Academy für die Nintendo Switch verfügbar sein. Diese wird alle DLCs enthalten und für 29,99 Euro im Nintendo eShop zum Kauf angeboten werden.

Eine andere Form von Nervenkitzel erwartet euch in unserer Meldung zu The Outlast Trials.