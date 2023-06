Wie jede Woche lohnt es sich auch diesmal einen Blick in den Epic Games Store zu werfen, um ordentlich zu sparen. Denn wie jede Woche gibt es dort einen kostenlosen Titel, den man für immer behalten kann. Nach dem Rollenspielklassiker Fallout: New Vegas ist jetzt Midnight Ghost Hunt an der Reihe.

Das erlebt ihr mit Midnight Ghost Hunt im Epic Games Store

In diesem noch im Early Access befindlichen Spiel taucht man in eine gruselige Geisterwelt ein. Vier Spieler übernehmen die Rolle der Jäger, während vier andere in die Haut der Schreckgespenster schlüpfen. Ähnlich wie bei Ghostbusters: Spirits Unleashed kämpfen hier Menschen gegen Geister, wobei jede Seite ihre eigenen Waffen einsetzt.

Als Jäger erhaltet ihr in Midnight Ghost Hunt spezielle Ausrüstung, um die frechen Geister endgültig einzufangen. Die menschlichen Gegner verfügen über übernatürliche Fähigkeiten, um sich gegen die Geister zur Wehr zu setzen, die sich wiederum in Möbelstücke verwandeln und Stühle oder Tische als Wurfgeschosse verwenden können. Die spannende Jagd nach den Geistern verspricht jede Menge Multiplayer-Action.

Schnappt euch Midnight Ghost Hunt im Epic Games Store und erlebt dieses manische Abenteuer, bei dem es darum geht, wer die Geisterjagd gewinnt. Aber beeilt euch, das Angebot endet am 8. Juni um 16:59 Uhr. Verpasst nicht die Chance, dieses gruselige Spiel kostenlos zu ergattern und eure Freunde zu einer aufregenden Geisterjagd einzuladen.