Momentan läuft in vielen Geschäften der s.g. Days of Play, der zahlreiche Angebote auf Playstation-Spiele mit sich bringt. Ein ganz großes Highlight ist dabei das fantastische Open-World-Action-RPG Ghost of Tsushima, das ihr schon ab 7,99€ bekommt.

Die Days of Play haben begonnen und bieten große Hits für PS4 und PS5 zu reduzierten Preisen in verschiedenen Geschäften an. Ein besonderes Highlight ist Ghost of Tsushima, das ihr jetzt bei MediaMarkt und Saturn für nur 7,99€ erhalten könnt. Die Days of Play Sales laufen bis zum 12. Juni, aber es wird empfohlen, dass ihr euch beeilt, da Ghost of Tsushima schnell ausverkauft sein könnte. Bei Amazon war das Angebot bereits nach wenigen Stunden vergriffen. Zusätzlich zum Standardspiel gibt es auch den günstigeren Director’s Cut von Ghost of Tsushima für PS4 und PS5.

Das erwartet euch in Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima versetzt euch in das feudale Japan zur Zeit der Mongolen-Invasion, die ihr als Samurai und Protagonist Jin Sakai mit allen Mitteln aufhalten müsst. Zur Auswahl stehen euch dabei nicht nur klassische Schwert-Techniken, sondern auch finstere Taktiken. Bewahrt ihr eure Ehre oder setzt ihr dem Feind mit allen Mitteln, als Geist, auch gegen euren Kodex zu? Eure Heimat und Familie zu retten ist das oberste Ziel, für das ihr es mit der gesamten Armada der Mongolen und ihres Khans aufnehmt. Eine fantastische Spielwelt, wunderschöne Grafik, spannende Schwertduelle und eine fesselnde Story erwarten euch mit diesem Top-Playstation-Titel von 2020.

Also nicht lang überlegen und zuschnappen bei diesem zeitlich begrenzten, Hammer Playstation Days of Play Deal.