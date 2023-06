Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Rahmen der ganzjährigen ESO-Erweiterung Schatten über Morrowind startet heute das heiß erwartete Kapitel Necrom. Alle Infos zum Release fassen wir euch hier nochmal zusammen.

Heute, am 5. Juni 2023 startet The Elder Scrolls Online in das neue Kapitel Necrom – zumindest für PC. Gamer an Xbox und PlayStation müssen sich noch bis zum 20. Juni gedulden. Zum Einstieg hatte Bethesda im April einen kostenlosen Prolog veröffentlicht, zu dem ihr hier alles erfahren könnt.

Necrom bietet einen voll vertonten, 30-stündigen Story-Content, der euch in die zwei neuen Gebiete Telvanni-Halbinsel und Apocrypha, Reich des Vergessens, führt. Hier erwartet euch ein Raid für 12 SpielerInnen sowie die zwei neuen Gefährten Azandar al-Cybiades und Gerissen-wie-die-Nacht.

Auch für Belohnungen hat Bethesda gesorgt. So gibt es 10 neue Gegenstandssets, neue Antiquitäten, neue Sammlungsstücke und neue Titel inklusive Errungenschaften. Natürlich gibt es auch ein neues Kartenset für das Spiel Ruhmesgeschichten.

Zu guter Letzt führt das neue Kapitel auch die neue Klasse des Arkanisten ein. Eine ausführliche Vorstellung dieses Beschwörers gibt es hier.

Wir wünschen euch viel Spaß in euren ersten Schritten in Necrom. Mehr zu Schatten über Morrowind gibt es in unserer Übersicht.