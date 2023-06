Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nach einigen Verschiebungen ist der große Release-Tag endlich gekommen. Frictional Games veröffentlicht heute Amnesia: The Bunker. Erste Bewertungen zeichnen ein durchaus zufriedenstellendes Bild.

Frictional Games hatte die Veröffentlichung von Amnesia: The Bunker einige Male nach hinten verschieben müssen. Wie die ersten Rezensionen des Horror-Games zeigen, scheint dies definitiv die richtige Wahl gewesen zu sein. Im Metascore erreicht der Titel bisher eine zufriedenstellende Wertung von 78. Während die positiven Bewertungen den sichtbaren Fortschritt der Reihe und das kreative Gameplay loben, kritisieren andere, dass sich das Game in seiner Identifikation schwertue. Für einige KritikerInnen scheint der Übergang zur halboffenen Welt nicht gänzlich gelungen.

In Amnesia: The Bunker begleitet ihr einen französischen Soldaten zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Als dieser von seiner Einheit in einem dunklen Bunker zurückgelassen wird, muss er einen eigenen Weg herausfinden. Doch dieser Irrweg verwandelt sich schnell in ein Katz-und-Maus-Spiel, als der Protagonist bemerkt, dass er nicht allein in diesem unterirdischen Labyrinth ist.

