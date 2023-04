Please enable JavaScript play-rounded-fill



Frictional Games hat zum Ende der letzten Woche ein neues Gameplay-Video zu Amnesia: The Bunker veröffentlicht. Dieses dient als eine Art Überlebenstipp und zeigt, wie ihr mit der Bedrohung im Dunkel am besten verfahrt.

Vor drei Jahren veröffentliche Frictional Games mit Rebirth den neusten Teil der Amnesia-Reihe. Doch schon bald gibt es für Fans des Survival-Horrors wieder Nachschub. Mitte Mai soll Amnesia: The Bunker erscheinen und euch mit dem übernatürlichen Schrecken des ersten Weltkriegs konfrontieren.

In diesem Teil der Reihe schlüpft ihr in die Rolle des französischen Soldaten Henri Clément, der während des Ersten Weltkriegs in einem Bunker zurückgelassen worden ist. Aus diesem muss er nun allein herausfinden. Bei sich trägt er nur einen Revolver und eine laute Kurbeltaschenlampe. Vorräte und andere nützliche Gegenstände müssen bei der Erkundung des Bunkers aufgespürt werden. Während ihr den Bunker untersucht, müsst ihr herausfinden, was mit den anderen Offizieren passiert ist und euch mit dem Grauen auseinandersetzen, das in der Dunkelheit auf euch lauert.

Wie auch in den vorangegangenen Titeln der Reihe reagiert das Monster von Amnesia: The Bunker auf Geräusche. Wie der Trailer zeigt, könnt ihr diese allerdings nicht immer vermeiden. Zum einen müsst ihr Waffen einsetzen, um riesige Ratten zu verscheuchen. Zum anderen macht eure Kurbeltaschenlampe einen riesigen Krach. Ist das Monster nah, heißt es also wieder Beine in die Hand nehmen und ums Leben rennen. Wer die Reihe kennt, sollte darin bereits Profi sein. 😉

Amnesia: The Bunker soll am 16. Mai für PC via Steam und Epic Games Store erhältlich sein. Weiteren Gruselspaß liefern wir euch gern mit The Outlast Trials.