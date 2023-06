Please enable JavaScript play-rounded-fill



Der gewaltige Hype um Diablo IV ist omnipräsent. Die Sozialen Medien sind vollgekleistert, auf Twitch spielt es gefühlt jeder und sogar die Musikindustrie trägt einen Hauch von Sanktuario in sich. Dass in diesem Trubel erste Rekorde gebrochen werden, scheint daher nicht verwunderlich.

Selbst diejenigen, die das Franchise kein einziges Mal angerührt haben, wissen: Diablo IV ist ab sofort erhältlich. Dafür sorgt vor allem der von Blizzard regelmäßig angestochene Hype in der Community. Wie viele Gelder wohl in die Werbekampagnen geflossen sind, werden wir Normalsterblichen wohl nie erfahren.

Mit dem neusten PR-Streich dürfte Blizzard vor allem in der jüngeren Generation und bei Fans der Popmusik punkten. Denn auf YouTube kann man sich ab sofort das Musikvideo zu Lilith (Diablo IV Anthem) von Halsey und SUGA ansehen. Wer es stattdessen instrumental mag, kommt mit dem Original Soundtrack auf Spotify auf eigene Kosten.

Erste Zahlen zu Diablo IV

Dieser Hype sorgt natürlich auch für einen neuen Rekordvermerk in der Statistik. Wie man Businesswire entnehmen kann, ist Diablo IV zum am schnellsten verkauften Game in der Geschichte von Blizzard geworden. Noch nie wurden in der Firmengeschichte so viele Kopien eines Spiels im Pre-Launch verkauft. Wie viele es jedoch genau waren, verrät Blizzard nicht.

Immerhin geht man auf die Spielzeit ein und verrät, dass in den vier Tagen des Early Access bereits 93 Millionen Stunden gespielt worden sind. Das entspricht einer Zeit von 10.000 Jahren.

Exakte Daten dürften wir wohl spätestens im kommenden Finanzbericht zum Ende des Quartals im Juli erwarten. Bis dahin freuen wir uns auf die schon bald umgesetzten Zukunftspläne von Diablo IV.