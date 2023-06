Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Gameloft

Gameloft läutet mit dem heutigen Tag den Sommer in Disney Dreamlight Valley ein. Dazu hat man bereits am gestrigen Nachmittag die Patchnotes veröffentlicht. Was sich mit der 5. Aktualisierung verändert, verraten wir euch jetzt.

Heute veröffentlicht Gameloft das bisher größte Update in Disney Dreamlight Valley. Dessen Highlight dürfte wohl die Ankunft der guten Fee und das Ende der Geschichte des Vergessens darstellen. Hinzu kommen verschiedene Verbesserungen, die euer Gameplay nochmal ordentlich boosten.

Mit der Schaufensterpuppenfunktion könnt ihr beispielsweise eure liebsten Outfits speichern, anzeigen und auf Knopfdruck wechseln. Außerdem könnt ihr mehrere Spielerhäuser im Tal platzieren. Jedoch kann nur ein Exemplar eines Hausstils errichtet werden.

Auch der Sternenpfad erhält mit dem heutigen Tag eine Aktualisierung. Dieser steht nun gänzlich im Zeichen von Pixar und besitzt verschiedene Gegenstände zum kommenden Film Elemental sowie zu Alles steht Kopf, Findet Nemo, Findet Dory und Rot.

Übrigens: Wer Disney Dreamlight Valley streamen möchte, kann auch den Streaming-freundlichen Modus ausprobieren.

Die gesamte Patchliste könnt ihr euch hier ansehen.

Die zweite Roadmap für Disney Dreamlight Valley

In den Patchnotes hat Gameloft bereits angegeben, dass zum Ende diesen Jahres und zum Anfang von 2024 ein neues Kapitel in Disney Dreamlight Valley beginnen wird. Weitere Details sollen im Laufe der nächsten Monate bekannt gegeben werden. Immerhin steht schon bereits jetzt fest, was bis zum Herbst auf uns wartet.

Im weiteren Verlauf des Sommers zieht beispielsweise Vanellope von Schweetz ins Valley ein. Darauf folgt im September die heißersehnte Ankunft von Belle persönlich. Dadurch werdet ihr ein neues Reich betreten können, das natürlich wieder zahlreiche Erkundungsmöglichkeiten für euch bereithält.

Zum Ende des Jahres sollen weitere neue Figuren, Inhalte und Verbesserungen in Disney Dreamlight Valley auf euch warten. Auch die Sternenpfade liefern unter anderem schaurige Features zur Halloween-Saison. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Noch mehr Spielspaß zu Disney Dreamlight Valley findet ihr in unserer Übersicht.