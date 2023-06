Dass Spiele auch mal länger in Entwicklungshöllen versinken, kennt man. Vampire: Bloodlines 2 hats aber besonders schwer erwischt.

Bloodlines 2: Überarbeitung der Editionen im Gange

Verschiebungen, ein Entwicklerwechsel und seitdem Funkstille: Um Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sah es in den letzten Monaten gar nicht gut aus. Jetzt gibt es seitens Publisher Paradox ein neues Lebenszeichen: Bald soll mehr zum Rollenspiel verraten werden.

Genauer gesagt plant das schwedische Unternehmen, im September den Geheimnisschleier rund um Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zu lüften. Wann genau, das wird noch bekanntgegeben, aber die recht frühe Ankündigung einer Ankündigung hat einen guten Grund: Paradox storniert alle physischen Vorbestellungen und bietet entsprechende Rückerstattungen an.

Bloodlines 2: Editionen werden überarbeitet

Seit der Ankündigung von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist schließlich schon einiges an Zeit vergangen und das Spiel hat sich durch den Entwicklerwechsel sicherlich auch an einigen Stellen verändert. Das hat auch Auswirkungen auf die physischen Versionen des Rollenspiels, die man im Rahmen der kommenden Neuvorstellung überarbeiten wird.

Proaktiv wird das Unternehmen deshalb diese Vorbestellungen stornieren und allen Kunden eine Rückerstattung anbieten. Bei den digitalen Versionen ist der Fall anders gelagert: Sie werden nicht automatisch storniert, aber interessierte Spieler können eine Rückerstattung beantragen. Mehr Infos dazu findet ihr im FAQ von Paradox.

Interessant: In dem Beitrag verweigert Paradox weiterhin Auskunft zu geben, wer eigentlich derzeit Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 entwickelt. Das zuständige Studio wird ebenfalls erst im September enthüllt. Immerhin ein paar neue Screenshots gibt es, die der Beschreibung nach aus der „Post Alpha“ stammen.

Zu diesem noch zu bestimmenden Termin wird Paradox auch weitere Informationen zum geplanten Veröffentlichungsdatum bekannt geben. Ursprünglich sollte das Rollenspiel bereits 2020 erscheinen, wurde jedoch auf 2021 verschoben.