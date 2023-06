Während des gestrigen Summer Game Fest 2023 wurden neue Gameplay-Szenen von Lord of the Rings: Return to Moria präsentiert. Ein schicker neuer 1-minütiger Trailer versetzt uns in zwergische Herr der Ringe Stimmung und zeigt Spielszenen direkt aus den Tiefen der schwarzen Grube Moria.

Das Survival- und Crafting-Spiel plant seine Veröffentlichung im Herbst 2023 und wird nicht nur für PC im Epic Games Store, sondern auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein.

Return to Moria wird ein Survival-Crafting-Spiel sein, das die Reise der Zwerge in ihre alte Heimat unter dem Nebelgebirge und ihre Bemühungen, es wieder aufzubauen, verfolgt. Dabei bekommt ihr es nicht nur mit fiesen Orcs und Goblins zu tun, sondern auch mit anderen Kreaturen der Tiefe. Ihr habt die Möglichkeit, euren eigenen individuellen Zwerg zu erstellen und könnt entweder alleine oder online mit anderen Spielern in prozedural generierten Umgebungen spielen. Dabei gilt es eure Heimat wiederaufzubauen, Schätze zu finden, Ausrüstung herzustellen und eure Basis aufzuwerten. Doch grabt ja nicht zu tief, denn etwas düsteres lauert noch unter der Erde!

Nach Gollum, wird es bereits das zweite Spiel mit der wertvollen Herr der Ringe Lizenz sein. Hoffentlich wird der besondere Ansatz von Return to Moria zu mehr Erfolg führen als Gollum.

Das verspricht uns Return to Moria nach dem neusten Trailer

Die ersten Bilder sind zumindest schon vielversprechend. Nicht nur grafisch beeindruckt das Spiel mit einem warmen, leicht comichaften, aber trotzdem stimmigen Look. Die Umgebung sieht exakt so aus, wie man sich eine dunkle aber gigantische Zwergenstadt vorstellt. Man fühlt sich gleich an die Der Herr der Ringe Filme und die Amazon Serie von 2022 erinnert. Dabei wird der Titel von Free Range Games aber garantiert auch vieles neu interpretieren und viele neue eigene Ideen für Moria umsetzen.

Besonders faszinierend ist dabei, dass die Geschichte von Return to Moria von keinem anderen, als John Rhys-Davies gesprochen wird. Wie bereits im Trailer zu hören, wird uns also der Gimli-Darsteller aus den Peter Jackson Filmen durch Moria leiten. Fantastisch!