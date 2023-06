Please enable JavaScript play-rounded-fill



Neben dem Xbox Games Showcase fand am gestrigen Abend auch die PC Gaming Show statt. Während dieses Streams enthüllte HEXWORKS einen neuen Trailer zu Lords of the Fallen.

Wie wir bereits wissen, setzt das Reboot von Lords of the Fallen 1.000 Jahre nach dem ersten Teil an. Zwar befinden wir uns noch immer in den Landen von Mournstead, doch hat sich eine Menge verändert. So gilt es Beispielsweise zwei Welten in diesen Landen zu erkunden, in denen Mournsteads Landschaften unterschiedlich dargestellt werden.

Axiom stellt das Land der Lebenden dar und Umbral das Reich der Toten. Auch wenn die beiden Reiche parallel existieren, besitzen sie ihre eigenen Routen, Feinde, Figuren und Schätze. Als SpielerInnen habt ihr die Wahl, durch welches Reich ihr reist. Außerdem werdet ihr regelmäßig zwischen den beiden Welten wechseln können.

Neben dieser Einführung in die beiden Welten stellt der Trailer auch drei Bosse von Lords of the Fallen vor. In diesem Zusammenhang erfahrt ihr auch mehr über die sogenannte Soul Flay-Fähigkeit. Diese erlaubt es euch zum einen, mit den Seelen eurer Gegner zu interagieren. Zum anderen könnt ihr damit Elemente in eurer Umgebung manipulieren, wodurch sich neue Wege in der rätselbasierten Erkundung auftun.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Den Titel könt ihr bereits jetzt vorbestellen. Weitere Infos zu dem Dark-Fantasy-RPG findet ihr in der folgenden Meldung.