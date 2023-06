Please enable JavaScript play-rounded-fill



Zum Beginn von Ubisoft Forward präsentierte man einen umfangreichen Einblick in Avatar: Frontiers of Pandora. So erhielten wir einen umfangreichen Einblick in die Story und bekamen actiongeladenes Gameplay präsentiert.

In Avatar: Frontiers of Pandora schlüpft ihr in die Rolle eines Na’vi, der zu Beginn seines Lebens von der RDA entführt wurde. Man hoffte, euch so umzuerziehen, dass ihr euch gegen eure eigenen Leute stellt. Doch nach der Schlacht an den Halleluja Bergen werdet ihr in einen Notfall-Kyroschlaf gesteckt.

15 Jahre später erwacht ihr im verlassenen Stützpunkt und merkt: ihr seid Fremde in eurem eigenen Land. Also erkundet ihr den westlichen Teil des Planeten und stellt euch schließlich der RDA, als diese erneut auf eurer Heimat fußfassen möchte.

Avatar: Frontiers of Pandora lädt uns zu einer Entdeckungsreise auf einem bisher unbekannten Teil des Planeten ein. So lernt ihr Vertreter von drei neuen Stämmen kennen, entdeckt neue Flora und setzt euch mit der Fauna auseinander. So könnt ihr beispielsweise ein Band mit eurer persönlichen Banshee formen und durch die Lüfte Pandoras gleiten.

Euren Na’vi werdet ihr durch verschiedene Anpassungsmöglichkeiten individualisieren können. Das gilt auch für die Wahl eurer Waffen. So könnt ihr die menschlichen Schusswaffen einsetzen oder ihr greift auf die eurer Heimat zurück und verwendet Bogen wie Wurfspeer.

Das Action Adventure erscheint am 7. Dezember für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Amazon Luna. Dem Abenteuer von Avatar: Frontiers of Pandora könnt ihr euch allein oder im Online-Koop mit einer weiteren Person stellen.

Mehr zum Ubisoft Forward gibt es in unseren Meldungen zu Assassin’s Creed und Star Wars Outlaws. Den Gameplay-Überblick zu Frontiers of Pandora findet ihr hier.