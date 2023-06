Im Zuge der Ubisoft Forward gab der Spieleentwickler neue Infos zu seinem nächsten Racerspiel The Crew Motorfest bekannt. Am 14. September 2023 wird es soweit sein und ihr könnt The Crew über den Playstation-Store, den Xbox/Microsoft Store sowie den Epic Games Store und den Ubisoft Store erwerben.

Das Motorfest der Crew bricht zum ersten Mal aus dem US-amerikanischen Festland aus und findet an einem der faszinierendsten und lebendigsten Orte der Welt statt: der Insel O’ahu im hawaiianischen Archipel. Auf dieser Spielwiese haben die Spieler die Möglichkeit, durch die Straßen von Honolulu zu rasen, rauchige Vulkanhänge hinunterzufahren, durch dichte, üppige Regenwälder zu fahren oder auf kurvigen Bergstraßen zu cruisen. Natürlich können sie auch einfach an einem schönen, sonnigen Strand entspannen. Bei diesem einzigartigen Festival können die Spieler alleine oder mit ihrer Crew die gesamte Insel in Hunderten von legendären Fahrzeugen erkunden.

Das erwartet euch bei The Crew Motorfest

Das Herzstück von The Crew Motorfest sind die Playlists, die eine Auswahl an thematischen Kampagnen bieten, die einzigartige und aufregende Motorsporterlebnisse ermöglichen. Jede Playlist wurde sorgfältig erstellt, um die Spieler in verschiedene Motorsportuniversen zu entführen. Sie beinhalten maßgeschneiderte Rennen, thematische Events und Herausforderungen.

Von der wilden Welt der amerikanischen Muscle Cars über die von Japan inspirierte Nachtrennszene bis hin zu Wettbewerben, bei denen man legendäre Klassiker der Vergangenheit ohne GPS und Fahrhilfen fährt – The Crew Motorfest bietet all das und mehr. Zum Start werden über ein Dutzend Playlists zur Verfügung stehen, die die Beherrschung modernster Elektro-Supercars, die Erkundung der renommiertesten Automobilmarken und vieles mehr umfassen.

Mit über 610 Fahrzeugen zur Auswahl können die Spieler ihre Fahrzeuge aus einer der vielfältigsten Modellpaletten aller Zeiten auswählen und anpassen. Dabei können sie sowohl Fahrzeuge aus der Vergangenheit als auch aus der Zukunft wählen! Eine der aufregenden Neuzugänge ist der Lamborghini Revuelto, der erste V12-Hybrid-Supersportwagen der italienischen Marke und gleichzeitig das Cover Car von The Crew Motorfest. Die Spieler werden schon bald die aufregende Erfahrung machen können, diesen Hybrid-Supersportwagen mit voller Geschwindigkeit unter dem tropischen Himmel von Hawaii zu fahren.

Spieler von The Crew 2 haben zudem die Möglichkeit, ihre Fahrzeugsammlung kostenlos über das neu angekündigte Feature „Collection Import“ in The Crew Motorfest zu übertragen. Weitere Informationen dazu werden im Rahmen eines digitalen Summer Showcase später in diesem Monat bekannt gegeben.

Während der Entwicklung von The Crew Motorfest hat das Team von Ubisoft Ivory Tower wertvolles Feedback von tausenden Community-Mitgliedern im Rahmen des Insider-Programms erhalten. Das Ziel war es, das aufregendste und fesselndste Erlebnis für die Spieler zu schaffen. Obwohl das Insider-Programm nun abgeschlossen ist, können die Spieler schon bald einen Vorgeschmack auf das Spiel erhalten, denn vom 21. bis 23. Juli findet eine Closed Beta auf PC, PlayStation5 und Xbox Series X statt.

Alle Spieler haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen während dieser vollständig streambaren Live-Phase online zu teilen. Jetzt könnt ihr euch unter https://thecrewgame.com/closed-beta anmelden.