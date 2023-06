Pearl Abyss, der koreanische Entwickler und Publisher, hat in einem Entwickler-Kommentar bekannt gegeben, dass die erste große Erweiterung von Black Desert im Jahr 2023, das „Land des Morgenlichts“, am 14. Juni veröffentlicht wird. In einem ausführlichen Livestream wurden gleichzeitig auch die kommenden Inhalte des Spiels vorgestellt. Damit wissen wir auch, wann genau Land des Morgenlichts veröffentlicht wird und etwas später die neue Wusa-Klasse spielbar sein wird. Am 31. Mai ist es so weit!

Erkundet das Land des Morgenlichts

Die neueste Erweiterung von Black Desert Online entführt Abenteurer auf eine gefährliche Reise durch das mythische Land des Morgenlichts. Dort können sie atemberaubende Landschaften mit detailreicher Architektur und einzigartiger Flora erkunden. Außerdem erwarten sie einzigartige Bosse mit anpassbaren Schwierigkeitsgraden. Die tiefgründige Geschichte wird durch nicht-lineare Questlines mit 80 Cutscenes, 40 Vignetten und 6.000 vertonten Zeilen erzählt.

„Wir möchten, dass die Abenteurer das koreanische Mittelalter erleben, einschließlich Architektur, Kleidung, Mythologie und den Freuden und Leiden des Lebens“, sagt Jaehee Kim, Executive Producer von Black Desert Online. „Wir glauben, dass Abenteuer in einer neuen Region nicht dieselben sein sollten wie in bereits existierenden Regionen. Die Spieler können nun jede Geschichte mit einem Gefühl der Immersion genießen, ähnlich wie beim Lesen eines Märchens oder Romans.“ Zusätzlich werden 2 neue Klassen in Land des Morgenlichts hinzugefügt. Die Zwillingsklassen Wusa und Maegu stammen aus dem Land des Morgenlichts und erhalten bald ihre neuen, weiterentwickelten Klassen. Sie bieten ein neues Aussehen, neue Talente und Kampffähigkeiten.

Bekämpft mythische Bosse

Die beeindruckenden Bosse aus dem Land des Morgenlichts sind Referenzen an verschiedene koreanische Legenden und Folklore. Jeder Boss besitzt eines von drei Attributen: Sonne, Mond oder Erde, die Einfluss auf euren AP und DP haben.

Im Laufe des Fortschritts erhaltet ihr eine begrenzte Anzahl von Lichtjuwelen. Diese Juwelen helfen Spielern, die Sonnen-, Mond- oder Erde-Attribute zu verstärken, mehr Schaden an Bossen zu verursachen und eingehenden Schaden zu reduzieren. Das Team von Pearl Abyss hat außerdem einen völlig neuen Boss entwickelt. Das Monster Imoogi wird am 14. Juni erscheinen.

Spieler weltweit können auch eine neue Herausforderung entdecken, einen Modus namens „Bossunterwerfung“. Spieler können einen passenden Boss auswählen, den sie in einer angepassten Schwierigkeitsstufe besiegen wollen. Es gibt Level 1 bis 10 für die Schwierigkeitsstufen „Calamity“. Nach dem Sieg gegen den Boss treten die Spieler in einem Rangsystem gegen andere an. Die besten Ergebnisse basieren auf der Geschwindigkeit, mit der Spieler den Boss besiegt haben, und sind nach Charakterklassen kategorisiert.

Neue Ausrüstung und Accessoires

Das lang erwartete Ausrüstungsset „Dahns Handschuhe“ wird ebenfalls Teil von Land des Morgenlichts sein. Diese Ausrüstung hat zwei Versionen: Schadensverringerung und Ausweichen. Wenn ein wilder Boss besiegt wird, besteht eine geringe Chance, dass Dahns Handschuh als Beute erhalten wird. Er kann auch hergestellt werden, indem Materialien wie Flame of Hongik, die ebenfalls von Bossen fallen gelassen werden, oder Crystallized Despairs aus Elvia Calpheon verwendet werden.

Der Taebaek-Gürtel bietet eine besondere Option, bei der neue Talente automatisch aktiviert werden, sobald die Ausrüstung angelegt wird. Wenn Spieler Bosse besiegen, gibt es eine geringe, aber sichere Chance, eine spezielle Beute namens „Illusionsjuwel“ zu erhalten. Der lang erwartete Deborekas Ohrring hat nicht nur vererbte Attribute, sondern spielt auch eine Rolle bei der Aktivierung des Deboreka 3-Set-Effekts.

Neue Sommer-Saison

Passend zu den neuen Inhalten verschwendet Pearl Abyss keine Zeit und bietet Spielern gute Gründe, zu Black Desert Online zurückzukehren. Dazu gehört eine neue Sommer-Saison. Abenteurer können bereits saisonale Charaktere erstellen und Herausforderungen meistern, um das 8th Gen Female Horse zu erhalten. Sie können auch schnell die Erweckung des Prachtpferds ausprobieren und sich ein mystisches Pferd sichern. Das mystische Pferd ermöglicht es Spielern, effizient durch die weite Welt von Black Desert zu reisen.